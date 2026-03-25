Sogar „Deadpool“ hat mitgespielt – Die 9 besten Gastauftritte in Scrubs

In den neuen Staffeln von Scrubs gab es einige Schauspieler, die in der Comedy-Serie einen Gastauftritt hatten. MeinMMO zeigt euch die 9 besten im Ranking, die sogar J.D. die Show gestohlen haben.

Wie wurde diese Liste erstellt? Zwischen 2001 und 2010 hatte die Comedy-Serie Scrubs 9 Staffeln. Innerhalb dieser gab es auch einige Gastauftritte von Schauspielern, die damals oder später zu großen Stars wurden.

Wir zeigen euch die 9 besten, bezüglich der Folgen und ihrer Rolle in diesen. Das Ranking basiert dabei auf der persönlichen Meinung des Autors und ist rein subjektiv. Schreibt uns euren liebsten Gastauftritt gerne in die Kommentare.

9. Aziz Ansari als Ed

Aziz Ansari im Film Good Fortune (Bildquelle: Lionsgate Movies auf YouTube)

Auftritte: 4 Folgen in Staffel 8 (Folge 1, 2, 5, 8) | Bekannt aus: Good Fortune (2025), Master of None (2015 – 2021), Parks and Recreation (2009-2015, 2020).

Aziz Ansari spielt in der 8. Staffel den Assistenzarzt Ed, der Dr. Cox vor eine harte Probe stellt. Er ist ein fauler Typ, der statt bei der Visite vernünftig zuzuhören, lieber Hörbücher hört und statt zu lernen, sich lieber anderen Sachen widmet.

Aber er ist anfangs auch einer der besten. Das ist das Dilemma von Dr. Cox, der erst später bemerkt, dass er seine Faulheit absolut hasst. Trotz seines guten anfänglichen Wissens holt ihn seine Faulheit aber ein und Dr. Cox gibt ihm eine Aufgabe, doch Ed tut nichts und Dr. Cox, der mittlerweile Chefarzt geworden ist, feuert ihn.

Die Assistenzärzte in Scrubs wurden meist als zu unsicher, überambitioniert oder zu schlecht gezeigt, doch Ed ist etwas Besonderes. Er hat das Potenzial, ein sehr guter Arzt zu werden, doch er ist faul und scheint keine Lust zu haben. Genau das steht im Kontrast zu Dr. Cox, der trotz seiner vielen gemeinen Aktionen noch nie einen solchen Assistenzarzt getroffen hat und realisiert, dass er ihm nicht helfen kann.