Der Cast von Scrubs wollte nur unter einer Bedingung zur Serie zurückkehren

Noch im März erwartet die Fans die Rückkehr der Comedy-Serie Scrubs. Nach 16 Jahren Pause geht es endlich weiter, doch die Schauspieler hatten eine klare Anforderung, ohne die sie wohl nicht noch einmal mit an Bord wären.

Fans von Scrubs haben sich den 25. März 2026 vermutlich dick im Kalender angestrichen. An diesem Tag startet das große Revival der Comedy-Serie endlich auch in Deutschland. In den USA erschienen die ersten Folgen bereits ab dem 25. Februar.

Zu den Highlights für langjährige Fans dürften wohl die bekannten Gesichter vor der Kamera zählen. Besonders die Hauptrollen werden abermals von den Schauspielern übernommen, die schon seit 2001 zu sehen waren.

Neben Zach Braff als J.D. kehren auch Donald Faison als Christopher Turk, Sarah Chalke als Elliot Reid, John C. McGinley als Perry oder Judy Reyes als Carla Espinosa zurück.

Letztere hat kürzlich in einem Interview verraten, unter welcher Bedingung das Revival überhaupt erst zustande kam.

Alle oder niemand

Was erzählt Judy Reyes? In einem Interview mit Movieweb sprach die Schauspielerin über die Voraussetzungen, die sie und die anderen Cast-Mitglieder dazu bewogen hätte, zu Scrubs zurückzukehren:

Ich glaube, es lag irgendwie daran, dass wir alle zusammen waren – wir fünf, unsere Gaststars und Bill Lawrence gehören auch dazu. Das war einfach die Voraussetzung dafür, dass wir alle mitmachen konnten. Und sobald das geklärt war, hat man sich irgendwie sicher gefühlt. Dann hat Bill am Drehbuch gearbeitet und es fertiggestellt, und als wir es gelesen haben, war es lustig, oder? Judy Reyes

Neben den Hauptdarstellern war es mitunter die Rückkehr von Bill Lawrence, die sehr wichtig war. Er hatte die Idee zu Scrubs und begleitete die Serie als Showrunner. Auch einige der Episoden wurden direkt von geschrieben und als Regisseur inszeniert. In den letzten Jahren feierte er mit Serien wie Ted Lasso weitere Erfolge.

Seine erneute Beteiligung an Scrubs dürfte für den markanten Humor und den Ton sorgen, den Fans liebgewonnen haben. Nachdem er das Drehbuch für das Revival verfasst hatte, gab es ein Treffen zwischen Lawrence und dem Cast. Judy Reyes erinnert sich:

Dann hatten wir diese Leseprobe, die – um es mal in der Sprache der Jugendlichen zu sagen – der Hammer war … Die Stimmung war wirklich elektrisierend. Die Leute blieben danach noch zusammen. Sie machten Fotos. Sie erzählten, wie begeistert sie waren, und wir wussten, dass wir etwas Besonderes auf die Beine gestellt hatten. Judy Reyes

Im Übrigen sollten Fans zwar eine Fortsetzung der Serie erwarten – die die unbeliebte Staffel 9 ausblendet – trotzdem dürften sich die Figuren etwas verändert haben. Gegenüber CBR sprach Zach Braff nämlich davon, dass die Charaktere inzwischen erwachsener geworden wären:

„Eine der Vorgaben von Bill [Lawrence] und mir war, dass sie keine Kinder sein sollten. Natürlich sind sie alberne Typen, aber wenn es ernst wird, sind sie auf der Höhe der Zeit und verhalten sich wie Erwachsene, sei es im Umgang mit ihren Kindern, mit zerbrechenden Beziehungen oder – was am wichtigsten ist – mit den Notfällen der Patienten und der Ausbildung dieser jungen Praktikanten; all das wird sehr realistisch dargestellt. Zach Braff

Wie all das in der fertigen Serie aussieht, können Fans schon ab dem 25. März sehen. In Deutschland wird das Revival auf Disney Plus ausgestrahlt. Ein Teil des Charmes der Original-Serie fehlte in Staffel 9, kehrt mit dem Revival aber ebenfalls zurück: Das Detail, das Scrubs so gut macht, ist in jeder Folge zu sehen, aber kaum jemand achtet drauf

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