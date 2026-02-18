Scrubs ist nicht nur lustig, sondern gehört zu den realistischsten Ärzteserien – und das nur, weil der Macher mit dem „echten“ J.D. zusammenlebte

EntertainmentSpecial
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Scrubs ist nicht nur lustig, sondern gehört zu den realistischsten Ärzteserien – und das nur, weil der Macher mit dem „echten“ J.D. zusammenlebte

Scrubs ist nicht nur eine alberne Serie über den Alltag von Ärzten, sie ist auch überraschend realistisch. Das liegt vor allem am Mitbewohner des Machers, der der echte J.D. ist.

Ist Scrubs wirklich realistisch? Wenn man sich Scrubs mit den Tagträumen von J.D. und den albernen Ereignissen anschaut, dann wirkt es zunächst nicht, wie eine Serie, die realistischer ist als Dr. House oder Grey’s Anatomy. Doch Scrubs scheint den Alltag im Krankenhaus für die Ärzte ziemlich realistisch darzustellen.

So schreibt das Medical Training Institute of New York:

Mediziner haben oft darauf hingewiesen, dass Scrubs die emotionale Belastung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen sowie die Freundschaften und Mentorenbeziehungen, die sich in einem Umfeld mit hohem Druck entwickeln, realistisch darstellt. Das Bekenntnis der Serie zum Realismus erstreckt sich auch auf medizinische Verfahren und Fachbegriffe, was sie zu einer wertvollen Anschauung für angehende Fachkräfte im Gesundheitswesen macht.

Quelle: mtiofnewyork.com

Die Agentur Preferred Healthcare Staffing, die Ärzte und anderes Personal im Gesundheitsbereich vermittelt, packte Scrubs auf Platz 2 ihrer Liste der realistischsten Ärzteserien (Quelle: Preferred Healthcare Staffing).

Sie betonen, dass Scrubs die Emotionen innerhalb einer Ärzte-Karriere gut zeigt, aber auch die Hierarchien im Krankenhaus. Außerdem betont die Serie die Relevanz von Berufen im Krankenhaus abseits der Ärzte.

Als einzigen Kritikpunkt bezüglich des Realismus nennen sie die simplen Details und den ausufernden Humor. Schaut man sich den Hintergrund von Scrubs an, merkt man auch schnell, warum die Serie so nah am Alltag dran ist: Es gibt einen echten J.D.

Der neueste Trailer zum Scrubs Revival zeigt die wichtigsten Elemente der Serie
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein Sci-Fi-Western revolutionierte vor 53 Jahren das Kino, nutzte als erster Film Computereffekte Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Scrubs ist nicht nur lustig, sondern gehört zu den realistischsten Ärzteserien – und das nur, weil der Macher mit dem „echten“ J.D. zusammenlebte Einer der meistgehassten Charaktere aus One Piece wird in Staffel 2 auf Netflix plötzlich angeschmachtet Der Trailer zu einem neuen Sci-Fi-Film ist so gut, dass ein sprechender Stein die Community emotional macht Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Die Top 10 der Ärzte aus Scrubs – JD schafft es nicht mal in seiner eigenen Serie die beliebteste Figur zu sein YouTuber verdiente mit einem Video fast 340.000 Euro, nennt die festen Vorlagen für Erfolg Scrubs, Two and a Half Men und The Big Bang Theory: Welche Comedy-Serien auf Pro7 waren die besten? Ein neuer Thriller auf Netflix über knallharte Cops schafft es in 89 Ländern auf Platz 1 Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet

Der Mitbewohner vom Scrubs-Macher

Wer war der echte J.D.? Im Kern ist Scrubs eine Workplace-Comedy. Wie in The Office oder Superstore wird der Alltag einer Branche auf alberne Weise präsentiert. Doch für Scrubs hatte Bill Lawrence, der Erfinder der Serie, eine wichtige Inspirationsquelle: seinen Mitbewohner.

Er lebte zusammen mit Jonathan Doris, der ein Medizinstudium durchlief. Daher kommt auch der Name J.D. Seine Geschichten waren die Vorlage für die Serie, aber eben auch das Drama. Dem Austin Chronicle verriet Lawrence: Er traf sich mit uns in einer Bar oder bei einem Basketballspiel, und wenn er sich um 15 Minuten verspätete, war er manchmal erschüttert, weil er in sehr jungen Jahren täglich mit dem Tod von Menschen und dem Zerbrechen von Familien konfrontiert war.

Jonathan Doris arbeitete zusammen mit Dolly Klock als medizinischer Berater für die Serie. Falls Dolly Klock bekannt klingt: Sie ist die Inspiration hinter Elliot und namentlich hinter der Figur Molly Clock.

Wie Sarah Chalke in einem Behind-the-Scenes zur Serie (Quelle: YouTube) erklärt, waren die beiden bei Szenen dabei, die medizinische Prozesse zeigten. Außerdem halfen sie bei der Aussprache komplexer Begriffe.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Der beste Charakter in Scrubs kommt in nur 3 Folgen vor, zeigt, warum die Serie nach 15 Jahren noch immer so gut ist
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Die Top 10 der Ärzte aus Scrubs – JD schafft es nicht mal in seiner eigenen Serie die beliebteste Figur zu sein
von Sophia Weiss

Ihr könnt den echten J.D. sogar in der Serie sehen

In der letzten Folge von Staffel 8, Mein Finale – Teil 2, läuft J.D. an einem Arzt vorbei. Dieser wird von Jonathan Doris gespielt, seiner Vorlage. Schaut ihr die Folge auf Disney+, könnt ihr den Arzt bei circa 9 Minuten und 40 Sekunden entdecken.

Übrigens trifft er in der Folge auch auf Bill Lawrence. Dieser spielt am Ende einen Hausmeister, der J.D. Gute Nacht sagt. Scrubs geht bald weiter und ein Trailer stimmt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes positiv: Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen

Quelle(n): slashfilm.com, Titelbildquelle: ABC auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Game of Thrones HBO Bran Trailer

Ein wichtiger Lord Kommandant lebte bereits in A Knight of the Seven Kingdoms, plagt 120 Jahre später einen wichtigen Charakter

Fallout Zentaur Special

Eine Kreatur aus Fallout ist die Perversion eines mythologischen Wesens, erledigt selbst Supermutanten

Westworld Trailer Urlauber V2

Ein Sci-Fi-Western revolutionierte vor 53 Jahren das Kino, nutzte als erster Film Computereffekte

Fallout Kronkorken Special

3 Gründe, warum Kronkorken in Fallout mehr wert sind als Geld

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx