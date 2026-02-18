Scrubs ist nicht nur lustig, sondern gehört zu den realistischsten Ärzteserien – und das nur, weil der Macher mit dem „echten“ J.D. zusammenlebte

Scrubs ist nicht nur eine alberne Serie über den Alltag von Ärzten, sie ist auch überraschend realistisch. Das liegt vor allem am Mitbewohner des Machers, der der echte J.D. ist.

Ist Scrubs wirklich realistisch? Wenn man sich Scrubs mit den Tagträumen von J.D. und den albernen Ereignissen anschaut, dann wirkt es zunächst nicht, wie eine Serie, die realistischer ist als Dr. House oder Grey’s Anatomy. Doch Scrubs scheint den Alltag im Krankenhaus für die Ärzte ziemlich realistisch darzustellen.

So schreibt das Medical Training Institute of New York:

Mediziner haben oft darauf hingewiesen, dass Scrubs die emotionale Belastung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen sowie die Freundschaften und Mentorenbeziehungen, die sich in einem Umfeld mit hohem Druck entwickeln, realistisch darstellt. Das Bekenntnis der Serie zum Realismus erstreckt sich auch auf medizinische Verfahren und Fachbegriffe, was sie zu einer wertvollen Anschauung für angehende Fachkräfte im Gesundheitswesen macht. Quelle: mtiofnewyork.com

Die Agentur Preferred Healthcare Staffing , die Ärzte und anderes Personal im Gesundheitsbereich vermittelt, packte Scrubs auf Platz 2 ihrer Liste der realistischsten Ärzteserien (Quelle: Preferred Healthcare Staffing).

Sie betonen, dass Scrubs die Emotionen innerhalb einer Ärzte-Karriere gut zeigt, aber auch die Hierarchien im Krankenhaus. Außerdem betont die Serie die Relevanz von Berufen im Krankenhaus abseits der Ärzte.

Als einzigen Kritikpunkt bezüglich des Realismus nennen sie die simplen Details und den ausufernden Humor. Schaut man sich den Hintergrund von Scrubs an, merkt man auch schnell, warum die Serie so nah am Alltag dran ist: Es gibt einen echten J.D.

Der Mitbewohner vom Scrubs-Macher

Wer war der echte J.D.? Im Kern ist Scrubs eine Workplace-Comedy. Wie in The Office oder Superstore wird der Alltag einer Branche auf alberne Weise präsentiert. Doch für Scrubs hatte Bill Lawrence, der Erfinder der Serie, eine wichtige Inspirationsquelle: seinen Mitbewohner.

Er lebte zusammen mit Jonathan Doris, der ein Medizinstudium durchlief. Daher kommt auch der Name J.D. Seine Geschichten waren die Vorlage für die Serie, aber eben auch das Drama. Dem Austin Chronicle verriet Lawrence: Er traf sich mit uns in einer Bar oder bei einem Basketballspiel, und wenn er sich um 15 Minuten verspätete, war er manchmal erschüttert, weil er in sehr jungen Jahren täglich mit dem Tod von Menschen und dem Zerbrechen von Familien konfrontiert war.

Jonathan Doris arbeitete zusammen mit Dolly Klock als medizinischer Berater für die Serie. Falls Dolly Klock bekannt klingt: Sie ist die Inspiration hinter Elliot und namentlich hinter der Figur Molly Clock.

Wie Sarah Chalke in einem Behind-the-Scenes zur Serie (Quelle: YouTube) erklärt, waren die beiden bei Szenen dabei, die medizinische Prozesse zeigten. Außerdem halfen sie bei der Aussprache komplexer Begriffe.

Ihr könnt den echten J.D. sogar in der Serie sehen

In der letzten Folge von Staffel 8, Mein Finale – Teil 2 , läuft J.D. an einem Arzt vorbei. Dieser wird von Jonathan Doris gespielt, seiner Vorlage. Schaut ihr die Folge auf Disney+, könnt ihr den Arzt bei circa 9 Minuten und 40 Sekunden entdecken.