Scrubs Staffel 11: Alle Infos zu Release, Stream und Besetzung der Revival-Serie

Scrubs hat 2025 eine neue Staffel erhalten und die Fortsetzung ist ebenfalls bereits angekündigt. Alles, was ihr zu Staffel 2 des Revivals, bzw. Staffel 11 der Serie insgesamt wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was ist Scrubs Staffel 11? 2025 erschien nach 16 Jahren Pause die 10. Staffel der beliebten Krankenhausserie Scrubs. Nur wenige Wochen nach dem Release wurde bereits die 11. Staffel, und damit die 2. Season des Revivals angekündigt.

Sie setzt die Geschichte rund um den Arzt J.D. und seine Kollegen fort.

Gibt es einen Trailer zu Scrubs Staffel 11? Derzeit gibt es noch kein Bildmaterial zur neuen Staffel. Einen guten Eindruck erhaltet ihr aber schon mit dem Trailer zu Season 10:

Video starten Scrubs zeigt im 2. Teaser zum Revival, dass J.D. und Turk auch nach 16 Jahren noch herumalbern können Autoplay

Scrubs Staffel 11: Release und Stream

Wann erscheint Scrubs Staffel 11? Aktuell gibt es noch keinen Termin für den Start der neuen Folgen. Da sie jedoch kurz nach der Veröffentlichung von Staffel 10 angekündigt wurde, ist davon auszugehen, dass sich die neuen Episoden derzeit in Produktion befinden.

Vor 2027 solltet ihr aber nicht mit einem Release rechnen. Auf den offiziellen Kanälen wurde die neue Staffel mit einem kurzen Teaser angekündigt:

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Wo läuft Scrubs Staffel 11 im Stream? In Deutschland könnt ihr die Serie, wie auch schon Staffel 1 des Revivals, auf Disney Plus sehen. Halten sich die Macher an den bisherigen Rhythmus, erscheint wöchentlich eine neue Folge.

Wie viele Folgen hat Scrubs Staffel 11? Auch das ist aktuell noch nicht bekannt. Die Zahl dürfte aber ähnlich sein wie bei der Staffel zuvor. Diese enthielt 9 Episoden.

Scrubs Staffel 11: Besetzung und Handlung

Wer spielt in Scrubs Staffel 11 mit? Die Staffel fungiert als Fortsetzung, weshalb davon auszugehen ist, dass viele bekannte Figuren wieder mit am Start sind – inklusive ihrer Darsteller.

Bestätigt ist hier noch nichts, aber ihr könnt vermutlich mit folgenden Schauspielern rechnen:

Zach Braff als J.D

Donald Faison als Christopher Turk

Sarah Chalke als Elliot Reid

Judy Reyes als Carla Espinosa

John C. McGinley als Perry Cox

Robert Maschio als Todd Quinlan

Neil Flynn als Hausmeister

Einem Bericht von Deadline zufolge könnte sogar Ken Jenkins in seiner Rolle als Dr. Kelso zurückkehren. Er fehlte in der ersten Revival-Staffel noch. Auch Charaktere, die in den letzten Seasons nicht zu sehen waren, sollen eine Rückkehr feiern.

Was ist die Handlung von Scrubs Staffel 11? Bislang sind keine Details zur Geschichte der Fortsetzung bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie mehr oder weniger direkt an das Ende der letzten Staffel anschließt und den Alltag im Krankenhaus zeigt.

Ob es abermals Neuzugänge im Team gibt, muss abgewartet werden. Da aber schon die erste Staffel des Revivals, anders als noch Season 9, besonders die altbekannten Charaktere in den Vordergrund rückte, wird es wahrscheinlich auch bei Season 11 so sein. Bis zum Release könnt ihr euch unser Ranking zu Scrubs genauer anschauen: Die 10 besten Folgen von Scrubs im Ranking