„Wie bei Hitler“: George Lucas wollte eine Serie zu Star Wars mit einem besonders bösen Charakter erschaffen

Mittlerweile ist Star Wars nicht nur für viele Filme bekannt, sondern auch für viele Serien. Dabei hatte George Lucas selbst schon Pläne. Von einem dieser Pläne hat man jetzt erfahren, und die Serie hätte den schlimmsten Schurken der Reihe in den Fokus gestellt.

Star Wars findet schon länger nicht mehr nur im Kino statt, sondern auch vor dem Fernseher. Mit Serien wie The Mandalorian, Ahsoka oder Obi-Wan Kenobi verfrachtete Disney das ferne Universum auf ihren Streaming-Dienst.

Aber auch George Lucas hatte Pläne für Serien, wie der Schauspieler vom Imperator jetzt offenbart hat. Und genau um ihn hätte es gehen sollen.

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Der Aufstieg von Darth Sidious

Um was für eine Serie geht es? Wie Popverse berichtet, hatte Ian McDiarmid, der Schauspieler des Imperators, ein Panel auf der Spacecon 2026. Das ist eine Konvention, die sich mit Popkultur beschäftigt, vorzugsweise Sci-Fi. Wie so oft haben da Schauspieler auch Panels, bei denen Zuschauer Fragen stellen können.

Während seines Panels erklärte McDiarmid, dass George Lucas Pläne für eine Fernsehserie gehabt habe. Damals hätte es sonst noch keine konkreten Pläne für Star Wars im Fernsehen gegeben. McDiarmid erzählte:

Eines Tages aßen wir zusammen zu Mittag, und er sagte: „Ich habe da eine Idee, und ich hoffe, du hast vielleicht Lust, mitzumachen. Wir könnten sozusagen die Schritte des Imperators nachverfolgen, ähnlich wie bei Hitler, so in der Art.“

Laut McDiarmid dachte Lucas, passend zur historischen Vorlage, auch an einen gescheiterten Attentatsversuch. Der Schauspieler erwähnt zudem, dass Lucas auch darüber sprach, McDiarmid die Regie zu ermöglichen. Aus dieser Serie wurde aber nichts.

Hierbei ist auch unklar, ob es sich um Star Wars: Underworld gehandelt hätte. Das war eine 2005 angekündigte Serie, die nie zustande gekommen ist. Sie hätte zwischen Episode 3 und 4 stattgefunden. Laut CBR wollte Lucasfilm Charaktere aus dem Expanded Universe (Comics, Bücher, Spiele) implementieren.

Die Serie ist aber wohl am Budget gescheitert. Wie Movieweb (via Wayback Machine) berichtete, hatte George Lucas wohl Probleme mit den Kosten einer unbekannten Serie. In einem Interview erklärte er, dass man für eine Serie nur ein Zehntel der Kosten eines großen Films haben kann.

Aber wie steht ihr dazu? Hättet ihr Lust gehabt auf eine Palpatine-Serie oder seid ihr Star Wars mittlerweile überdrüssig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. 2026 hat ein anderer beliebter Schurke eine Serie bekommen: Neue Serie zu einem der coolsten Typen aus Star Wars wurde jetzt verlängert, noch bevor sie gestartet ist