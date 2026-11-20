Die E-Sport-Moderatorin Sjokz ist nach einer Auseinandersetzung mit dem LoL-Coach Perkz Anfeindungen ausgesetzt.

Was ist gerade bei LoL los? In der E-Sports-Szene von League of Legends gibt es aktuell einen Konflikt, der überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Am 5. November 2026 hatte Perkz, ein ehemaliger Profi-Spieler und Coach von G2, sich in einem X-Post kritisch zu Abtreibungen geäußert.

Der Post stieß auf viel Kritik, auch innerhalb der E-Sports-Szene. Die bekannte Moderatorin Eefje Sjokz Depoortere veröffentlichte auf TikTok ein Video mit der eher vagen Aussage, manchmal sei es besser, einfach nichts zu sagen. Die Moderatorin Laure Valée antwortete auf X deutlicher: Unsere Körper, UNSERE Entscheidung (via Reddit).

Noch am selben Tag löste G2 den Vertrag mit Perkz auf, der seinen X-Account löschte. Die Moderatorinnen teilten später mit, dass sie Hass-Nachrichten erhielten und sogar ihre Hotelzimmer wechseln mussten (via Insider Gaming).

Wie Sjokz nun in einem Stream auf Twitch erklärte, hält die Hate-Welle auch Wochen später noch an.

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Anhaltender Hate gegen Sjokz

Das berichtet Sjokz jetzt: Wie die Moderatorin auf Twitch erklärte, hätten sich die erbosten Fans vor allem auf ihr Alter eingeschossen. Manche würden ihr sogar leere Eierschachteln zuschicken, um sie dafür zu verspotten, keine Kinder zu haben. Die Schachteln sind wohl als Symbol für die im Alter abnehmende Fruchtbarkeit gedacht.

Sjokz kann sich über diese Geste jedoch amüsieren. Sie betont, dass sie das nicht verletzt, da sie ja überhaupt keine Kinder möchte. Dennoch scheint der anhaltende Hate nicht ganz spurlos an ihr vorbeizugehen:

Man muss das Positive in manchen Sachen finden, andernfalls kann man sie nicht durchstehen. Und ich fand das [mit den leeren Eierschachteln, Anm.d.Red.] einfach lustig.

Der Live-Stream ist auf dem Twitch-Kanal von Sjokz zwar nicht mehr verfügbar, der entsprechende Clip verbreitete sich jedoch auf Reddit, wo sich viele Fans mit der Moderatorin solidarisieren. Sjokz hatte Anfang November in einem weiteren Video überlegt, nach den Worlds erstmal eine Pause von LoL zu nehmen. Was sie während dieser Meisterschaft erlebt hätte, würde sie auch ihren schlimmsten Feinden nicht wünschen.

Der Vorfall zeigt, dass Frauen in der eher männerdominierten E-Sport-Szene auch 2026 noch auf besondere Herausforderungen stoßen. Ziemlich genau ein Jahr zuvor hatte Sjokz in einem Interview über Gleichberechtigung im E-Sport gesprochen und verraten, was für Kommentare sie sich aufgrund ihres Geschlechts anhören musste.