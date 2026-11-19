Die meisten von euch dürften Vin Diesel aus den Filmen der Fast-&-Furious-Reihe kennen. Doch damit soll spätestens nach dem abschließenden Teil 11 Schluss sein. Inzwischen bereitet der Schauspieler schon sein nächstes großes Franchise vor.

Kein Gesicht steht so sehr für die krachende Action von Fast & Furious wie jenes von Vin Diesel. Der Schauspieler war in neun von zehn Hauptfilmen der Reihe vertreten, und im großen Finale, dem 11. Teil, wird er auch wieder dabei sein.

Danach endet aber nicht nur die Action-Reihe, sondern auch Vin Diesel möchte sich neuen Projekten zuwenden. Damit beginnt er bereits vorzeitig, wie nun bekannt wurde. In Burial Hill soll er erneut einen Action-Helden spielen und die Grundlage für ein neues Franchise schaffen.

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Gärtner mit seltsamer Vergangenheit

Was ist Burial Hill? Wie Deadline berichtete, handelt es sich um einen neuen Film, in dem Vin Diesel einen Gärtner spielt. Allerdings scheint er eine actionreiche und knallharte Vergangenheit mit sich zu tragen. Als eines Tages eine junge Zeugin von korrupten Polizisten bis auf den Friedhof verfolgt wird, schreitet der Gärtner ein.

Er legt sich mit den Behörden an und rettet die Frau. Plötzlich ist er wieder zurück der düsteren Welt, aus der er kam. Bislang ist zur weiteren Handlung von Burial Hill zwar nichts bekannt, die Prämisse klingt jedoch bereits nach einem typischen Actionthriller, wie es ihn in Form von Filmen wie John Wick in den letzten Jahren öfter gab.

„John Wick“ ist ohnehin ein gutes Stichwort: Für das Drehbuch ist der Autor Mike McGrale verantwortlich, der das kommende Spin-off auf der Welt von John Wick, Caine, schreibt. Als Regisseur für Burial Hill soll Jamie Payne fungieren, der in seiner Karriere die Filme und die Serie zu Luther oder Folgen für Doctor Who oder Outlander inszenierte.

Amazon hat sich die internationalen Vertriebsrechte an dem Projekt für geschätzt 35-40 Millionen US-Dollar gesichert. Produziert wird Burial Hill unter anderem von der Produktionsfirma von Vin Diesel, One Race Films.

Und da ein vernünftiger Actionfilm im Jahr 2026 bzw. 2027 auch ordentlich kostet, wird derzeit mit einem Budget von 60-70 Millionen US-Dollar gerechnet. Nicht wenig Geld, das erst einmal wieder eingespielt werden muss. Wie es aussieht, spekuliert man jedoch auf einen Erfolg und plant, ein neues Action-Franchise daraus zu machen.

Ob das gelingen kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Wann erscheint Burial Hill? Das wissen wir leider noch nicht. Die Dreharbeiten sollen vermutlich nächstes Jahr stattfinden. Fast & Furious 11 wird übrigens ab Dezember 2026 gedreht und soll voraussichtlich im März 2028 in den Kinos aufschlagen. Action-Fans und besonders Liebhaber des Schauspielers müssen sich also noch etwas gedulden. Ein anderer Streifen mit Diesel lässt auch auf sich warten: Vor 21 Jahren erschien ein großer Flop in der Geschichte des Kinos – Die SciFi-Saga überlebte nur dank Fast and the Furious, bald erscheint Teil 4



