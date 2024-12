5 Filme wie John Wick

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Nach 13 Jahren wird wohl eine mysteriöse Person in One Piece enthüllt

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Ein ehemaliger Rübenbauer aus Estland arbeitet jetzt an The Witcher 4 mit, überzeugte durch sein Hobby

Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon

Worum geht es in Hard Boiled? Hongkong hat ein Waffenschmuggelproblem, das zu einem Krieg zwischen zwei Gangs führte. Im Zentrum des Ganzen ist ein Polizist, der seinen Partner bei einer Razzia verloren hat. Nun will er die Gangs mit Infos aus dem Inneren erledigen.

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to