Auf Netflix erscheinen jährlich unzählige neue Serien, von denen nur wenige mehrere Staffen lang durchhalten. Eine ist in dieser Hinsicht absoluter Spitzenreiter und sorgt derzeit für einen Rekord.

Netflix-Zuschauer können ein (trauriges) Lied davon singen: Ihre liebste Serie wird nicht selten nach wenigen Staffeln abgesetzt. Beispiele aus den letzten Jahren sind etwa Mindhunter, Sense8 oder 1899, um nur einen Auszug zu nennen.

Wer hingegen die Serie Virgin River liebt, hat ein wirklich gutes Dasein als Netflix-Abonnent. Manche von euch dürften davon noch nie etwas gehört haben, doch die Serie wurde gerade für eine 9. Staffel verlängert. Und das, obwohl Season 8 erst 2027 erscheint.

Damit bricht Virgin River den Netflix-internen Rekord und ist nun offiziell die am längsten laufende Serie des Streaming-Dienstes. Mit dem Release von Staffel 9 wird sie 94 Folgen haben. Doch was hat es damit auf sich?

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Krankenpflegerin sucht neues Leben

Worum geht es in der Serie? Die Serie basiert auf der Buchreihe „Virgin River“ von Robyn Carr, die es auf stolze 21 Romane plus einiger Kurzgeschichten geschafft hat. Für reichlich Nachschub ist also schon gesorgt.

Die Geschichte erzählt von Melinda, einer Krankenpflegerin, die das Ableben ihres Mannes und eine Totgeburt betrauert. Kurzerhand entscheidet sie, ihrem Leben einen Neustart zu bescheren. Sie verlässt Los Angeles und zieht in die Kleinstadt Virgin River in Nordkalifornien.

Dort beginnt sie beim Arzt Doc Mullins zu arbeiten, wobei sich schnell Komplikationen einstellen: Nicht nur erweist sich Mullins als störrisch und wenig kooperativ, besonders die Liebe zum Barkeeper Jack sorgt für Aufsehen. Und dann lernt Melinda nach und nach die kleinen und großen Geheimnisse von Virgin River kennen.

Die Serie ist ein Mix aus Liebesgeschichte und Drama. Große Themen des Lebens werden darin verhandelt, auf Netflix nun schon seit sieben Staffeln. Season 8 und 9 setzen die Geschichte fort.

Bislang konnte die Serie die Kritiker auf Rotten Tomatoes überzeugen. Sie werten insgesamt mit 81 %. Das Publikum scheint etwas weniger angetan und vergibt nur 66 %. Für Netflix scheinen die Zuschauerzahlen dennoch zu stimmen, ansonsten würde der Konzern nicht derart selbstbewusst Staffel 9 ankündigen, noch bevor die achte erschienen ist.

Laut eigener Aussage wurde die Grenze von einer halben Milliarde Zuschauern bereits überschritten. Die Serie sei zudem 28 Wochen in der globalen Top-10 von Netflix gewesen, in insgesamt über 80 Ländern. Showrunner Patrick Sean Smith zeigt sich dankbar:

Neun Staffeln sind ein unvorstellbares Geschenk, das von der Kraft der Figuren zeugt, die das Publikum mittlerweile so gut kennt und liebt, als gehörten sie zur eigenen Großfamilie. Die Tatsache, dass die Fans weiterhin an ihrem Leben teilhaben, ist das größte Kompliment, das wir erhalten können, und zugleich ein Beweis für die außergewöhnliche Leistung unserer Darsteller. Patrick Sean Smith auf Netflix

Staffel 9 soll abermals 10 Folgen erhalten. Mit einem Release solltet ihr vor 2029 aber nicht rechnen.

Habt ihr Virgin River bereits gesehen und euch eine Meinung gebildet? Schreibt uns eure Erfahrungen mit der Serie doch gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Niko Hernes empfiehlt euch eine andere Produktion des Streaming-Dienstes, die beeindruckende Zahlen vorweisen kann: 153 Millionen Stunden in 2 Wochen: Ein neuer Netflix-Hit macht unglaublich viel Spaß, obwohl es totaler Quatsch ist



