Ein aktuell kostenloser Film zeigt mir, wie krass der Star von John Wick für den Blockbuster gelitten hat

Aktuell könnt ihr euch einen Film über die Entstehungsgeschichte zur legendären John Wick -Reihe anschauen. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist das ein Muss für jeden Fan, selbst wenn man Dokus langweilig findet.

Ich liebe die John Wick -Filme. Das liegt nicht nur an der fantastischen Action. John Wick hat eine besondere Atmosphäre, eine Art der Gestaltung, die den Titel einzigartig macht. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass man die Doku Wick is Pain aktuell kostenlos auf JustWatch schauen kann.

Und direkt vorweg: Die Doku ist so spannend wie ein guter Actionfilm und ließ mich die Reihe noch mehr lieben.

Video starten Wick is Pain zeigt im Trailer, wie hart die Arbeiten an John Wick wirklich waren Autoplay

Eine Doku mit überraschend vielen Kampfsszenen

Wick is Pain hangelt sich an verschiedenen Meilensteinen der Filme entlang. Man sieht etwa die Reise von den ehemaligen Stuntmen Chad Stahelski und David Leitch, die mit John Wick ihr erstes Regie-Projekt umzusetzten. Die Doku zeigt, wie der Film entstand, zwischenzeitlich fast gecancelt und schließlich international gefeiert wurde. Danach gibt es noch Einblicke in die Entwicklung der Fortsetzungen.

Spannend ist hier zu Beginn vor allem der Fokus auf Stunt-Leute. Wick is Pain stellt diesen versteckten Aspekt des Filmemachens auf schöne Art und Weise dar. Man erkennt, welche Kunst dahintersteckt und warum das einer der Kernaspekte ist, die dafür sorgen, dass die Reihe überhaupt funktioniert.

Statt sich dabei nur auf Interviews oder Gespräche von Stahelski, Reeves oder anderen Kollaborateuren zu verlassen, werden Trainingseinheiten und sogar Kampfszenen gezeigt, die echt toll aussehen. Besonders schön ist hierbei, dass man sieht, wie sie entstanden sind und wie hart das Training eigentlich ist.

In jeder dieser Szenen sind die Liebe zum Handwerk und die Leidenschaft, die in jedem einzelnen Handgriff steckt, spürbar. Ich war begeistert und wurde richtig glücklich, wenn die Akteure anfingen, über ihren Job abzunerden .

Auch der Spannungsbogen funktionierte bei mir. Beim ersten Teil gab es mitten in der Produktion ein Geldproblem und sie waren kurz davor, das Projekt beenden zu müssen. Erst die Finanzspritze der Schauspielerin Eva Longoria rettete den Film.

Das rückt die Entstehung von John Wick abermals in ein anderes Licht. Ganz toll ist auch, wie der Film mit dem Titel: Wick is Pain ( Wick ist Schmerz ) umgeht. Dieser Schmerz findet sich auf mehreren Ebenen.

Die vielen Schmerzen des John Wick

Der offensichtliche Schmerz ist natürlich der von Keanu Reeves. Die Doku zeigt, wie hart die Dreharbeiten der John Wick -Filme für den Star waren. Sein hartes Training, aber auch der Frust in Szenen, in denen einfach nichts funktionieren will, sind deutlich zu sehen.

Der Schmerz, aber auch die Passion, die Reeves in seine Rolle steckt, sind zu spüren. Dazu gehören auch die Stunt-Leute, die alles versuchen, damit die Kämpfe und Action-Szenen so unfassbar gut aussehen. Trotzdem haben alle Beteiligten eine ansteckende Euphorie, die mich die Filme noch mehr hat lieben lassen.

Ein anderer Schmerzpunkt ist die Produktion an sich, vor allem vom ersten Teil. Wick is Pain zeigt, wie unwirklich es war, John Wick überhaupt zu realisieren, und welche Zweifel damit einhergegangen sind. Dadurch wird eine emotionale Ebene erzeugt, die das Doku-Format auflockert.

Der letzte und vielleicht sogar wichtigste Schmerzpunkt ist Chad Stahelski selbst. Er übernimmt innerhalb der Doku sogar eine noch wichtigere Rolle als Keanu Reeves, denn man sieht seinen persönlichen Schmerz während der Produktion der Reihe: Zum einen die Trennung mit seiner Frau während der Dreharbeiten des ersten Films, zum anderen die berufliche Trennung von David Leitch nach John Wick.

Auch Leitch kommt in der Doku zu Wort, aber nie mit Stahelski zusammen. Die Spannung zwischen ihnen ist spürbar und auch andere Crewmitglieder zeigen, wie hart die Beziehung der beiden nach dem ersten Film gelitten haben muss.

Oft bekommt man das Gefühl, dass es gar nicht um das Schaffen der Reihe geht, sondern um die Emotionen, Gefühle und eben den Schmerz, den jeder in John Wick gesteckt hat. Die Doku zeigt eine persönliche Reise, die eine der einzigartigsten Action-Reihen geschaffen hat, die es heutzutage gibt.

Wick is Pain ist aber nicht perfekt. Die Doku ist für meinen Geschmack etwas zu lang und der Fokus liegt klar auf einer Person. Zwar darf Leitch auch kommentieren, aber der Film verlässt sich stark auf die Aussagen und Geschichten von Stahelski. Zudem ist die Doku sehr positiv. Negative Aspekte innerhalb des Teams finden gar keinen Platz.

Trotzdem kann ich den Film jedem empfehlen, der die Filme zu John Wick mag und bereits auf den nächsten wartet. Ich liebe die Reihe jetzt noch mehr. Selbst wenn man keinen Bock auf Dokus hat, lohnt sich Wick is Pain. Genau wie John Wick selbst hat sie einen eigenen Stil, der alles andere als trocken ist.

Wick is Pain könnt ihr aktuell bei JustWatch sogar kostenlos schauen. Aufgrund der FSK-16-Freigabe geht das aber nur von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Ihr habt aber auch etwas Zeit, denn die Doku soll noch mindestens 1 Jahr auf dem Service verfügbar sein. Mehr zu John Wick erfahrt ihr hier: Der Spitzname von John Wick ist alles andere als zufällig und basiert auf einem slawischen Mythos