In 3 Tagen geht eine brutale Action-Serie auf Netflix weiter, Staffel 1 zeigte die besten Kämpfe seit John Wick 4

Auf Netflix gibt es viele Action-Serien, die auch abseits des Kinos starke Kämpfe bieten. Eine Produktion macht das aber besonders gut und bot MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes einige der besten Kämpfe, die er jemals gesehen hat. Und das Beste: In 3 Tagen geht es weiter.

Netflix hat unzählige Serien, die jede Woche erscheinen oder fortgesetzt werden. Schaut man dann noch auf die anderen Streamer wie Prime Video, Disney Plus oder HBO Max, dann kann man einfach nicht alles schauen. Deshalb habe ich erst vor ein paar Wochen Bloodhounds auf Netflix nachgeholt.

Und die Serie hat mich begeistert. Nicht nur bietet sie die besten Kampfszenen, die ich seit Langem, eigentlich seit dem Release von John Wick 4 im März 2023 gesehen habe, sie trifft mich auch auf emotionaler Ebene.

Passend zum Start der 2. Staffel muss ich darüber schreiben und sie euch einfach empfehlen.

Kampfszenen zum Schmelzen

Was ist Bloodhounds überhaupt? Die koreanische Serie startete im Juni 2023 auf Netflix und basiert auf einem Webtoon. Es geht um Kim Gun-woo, der von Woo Do-hwan gespielt wird. Er trainiert Boxen und seine Mutter hat ein Café, das leider gar nicht gut läuft. Eines Tages lässt sie sich einen Kredit aufschwatzen, den sie nicht abbezahlen kann.

Nachdem Kredithaie ihr Café verwüsten, mischt sich Gun-woo ein und gerät in eine große Verschwörung, in der er sich mit seinem neuen besten Freund Woo-jin, gespielt von Lee Sang-yi, herausprügeln muss.

Erstmal zum Wichtigsten: Die Kampfszenen in Bloodhounds sind fantastisch. Die Kämpfe sind nicht nur wuchtig und für eine Ab 16 -Freigabe recht brutal, die schönen Choreografien repräsentieren immer den Kampfstil der jeweiligen Figur. Dadurch scheint auch immer in den Kämpfen eine gewisse Persönlichkeit durch.

Besonders gut gefiel mir auch die Kameraarbeit. Während heutzutage viele Actionszenen im Kino zerschnitten sind, hält Bloodhounds oft länger drauf und erzeugt dadurch eine gewisse Wucht. Außerdem wirkt es so authentisch, weil Figuren sich mit Jabs (ein schneller gerader Schlag) erst einmal herantasten, statt direkt Superhelden-Moves rauszuhauen.

Zusätzlich dazu fühlt sich kein Kampf gleich an. Manchmal kämpfen 2 Leute gegen dutzende Gangster mit Baseballschlägern, ein anderes Mal liefern sich zwei Figuren einen Messerkampf. Auch wenn Schusswaffen eigentlich nicht genutzt werden, wird kreativ mit allerlei Werkzeug, der Szenerie oder auch mal Fahrzeugen gearbeitet.

Wie in einem Videospiel entstehen zwischen den Story-Szenen regelrechte Set-Pieces, die mich ergriffen haben, wie zuletzt bei John Wick 4. Doch Bloodhounds bringt eine weitere Ebene mit, die aus den Kämpfen noch intensivere Momente macht.

Gun-woo und Woo-jin muss man einfach lieben (Quelle: Netflix auf YouTube)

Eine Bromance zum Verlieben

Der emotionale Anker von Bloodhounds ist die Freundschaft zwischen Gun-woo und Woo-jin. Egal, worum es geht, die beiden stehen füreinander ein, obwohl sie sich gar nicht so lange kennen. Es entstehen lockere, ruhige Momente, in denen die beiden zusammen grillen oder rumalbern.

Das ist nicht nur ein schöner Kontrast zu den wuchtigen Kampfszenen, die tragischen Momente werden dadurch nur effektiver. Ich will nicht zu viel verraten, aber eine Szene hat mich zu Tränen gerührt, obwohl ich das niemals in so einer Serie erwartet hätte. Man fiebert einfach für die beiden herzensguten Kämpfer mit.

Die Kampfszenen sind dadurch nicht nur gut inszeniert, sie haben auch eine emotionale Tiefe. Es treffen nicht nur Fäuste, sondern Überzeugungen aufeinander. Das kenne ich sonst nur von Animes. In Kombination mit den fast schon comicähnlichen Schurken entsteht eine Geschichte, die nicht sonderlich komplex ist, aber als Rahmen für die Kämpfe ziemlich gut funktioniert.

Bloodhounds ist zwar unglaublich, aber nie zu unrealistisch, dass es unglaubwürdig wird. Und der Kern funktioniert 2026 besser denn je: Helden, die gegen das pure Böse kämpfen, um unschuldige Menschen zu schützen.

Wann geht Staffel 2 los? Staffel 2 erscheint am 3. April 2026 auf Netflix, ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, um euch Staffel 1 anzugucken. Ansonsten werden beide Staffeln auch bestimmt eine gute Beschäftigung für die Osterfeiertage. Weitere koreanische Empfehlungen auf Netflix findet ihr hier: 5 koreanische Serien für jeden Action-Fan