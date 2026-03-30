Nach nur einer Folge beerdigt Netflix den kompletten Hype eines der besten Anime des Jahres

Die neue Staffel von JoJo‘s Bizarre Adventure sollte auf Netflix eigentlich ein Grund zur Freude sein, da die erste Folge des Anime auch noch ziemlich gut ankommt. Doch der Streaming-Dienst wiederholt einen Fehler, der jetzt zu einer Kommentarflut führt.

Am 19. März veröffentlichte Netflix eine erste Spezial-Episode zu JoJo‘s Bizarre Adventure: Steel Ball Run. Das ist der Start von Part 7 des Kultmangas von Hirohiko Araki. Diese erste Folge, die knapp 50 Minuten geht, kommt auch ziemlich gut an. Auf IMDb hat sie mit 21.779 Bewertungen 9,7 von 10 Sternen.

Der Anime erzählt die Geschichte von Johnny Joestar, der an einem Pferderennen durch die USA teilnehmen will, obwohl er nach einem Vorfall nicht mehr laufen kann. Es ist aber kein normales Rennen. Seine Gegner haben absurde Fähigkeiten, gegen die sich Johnny wehren muss.

Das klingt alles wie der Traum der Fans, doch bereits kurze Zeit nach dem Release der ersten Woche waren viele Fans wütend, weil sie einen Fehler von Part 6 wiederholen – und sie fluteten die Kommentare diverser Netflix-Accounts.

Eine falsche Release-Strategie

Was kritisieren die Fans? Nach dem Release der ersten Folge war erst einmal unklar, wie beziehungsweise wann es mit einer 2. Folge weitergeht. Selbst der Director der Serie wusste nicht, wann es weitergeht (Quelle: anitrendz).

Am 28. März gab es aber ein neues Lebenszeichen. In einem Teaser auf YouTube kündigte man an, dass es noch 2026 weitergehen soll – ohne einen konkreten Release-Zeitraum. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht für viele Fans, die auf einen wöchentlichen Release gehofft haben.

Im Teaser wird von der zweiten Stage gesprochen, man kann also davon ausgehen, dass es erneut eine längere Folge sein wird oder ein direkter Release mehrerer Folgen.

Warum ist das schlecht? Viele Anime und auch andere Serien profitieren davon, wenn wöchentlich Folgen erscheinen, weil dadurch Diskussionen und im Endeffekt ein Hype entsteht. Kämpfe werden besprochen oder Fähigkeiten analysiert, bevor es eine Woche später weitergeht. Außerdem entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, weil alle zu einer ähnlichen Zeit eine Folge schauen. Bei einem Release mit mehreren Folgen gleichzeitig weiß man nie, wie weit andere geschaut haben.

Dauert ein Release aber zu lange, könnte der Hype gekillt werden, weil die Serie langsam in Vergessenheit gerät. Das war bereits ein Kritikpunkt bei Part 6 von JoJo, Stone Ocean, wie man an einem Reddit-Beitrag von vor 2 Jahren sehen kann. Damals musste man zwischen dem 1. Release und dem 2. Release von Folgen fast ein Jahr warten.

Den Frust über den scheinbar gleichen Fehler lassen die Fans aktuell in vielen Kommentaren aus.

Wie lassen die Fans ihre Wut aus? Schaut man sich die Kommentare auf dem offiziellen Netflix-Account auf TikTok oder Instagram an, dann sieht man eine große Flut an JoJo-Bildern, die dort reingespammt werden. Dabei ist es egal, ob ein Beitrag von Bridgerton oder BTS handelt, die JoJo-Fans zeigen ihren Frust. Ob das nun wirklich hilft, sei aber mal dahingestellt.

JoJo ist nicht der einzige Anime, der auf Netflix große Wellen schlagen konnte. Baki gehört zu den absurdesten Anime, die ihr auf dem Streamer gucken könnt, und das machen scheinbar viele: Anime mit unbesiegbarem Samurai erobert die Top 10 auf Netflix in 51 Ländern, schafft 3,4 Millionen Aufrufe in 4 Tagen