Die letzte Folge des besten Anime hat mich komplett gebrochen

Die 3. Staffel von Oshi no Ko ist abgeschlossen. Das Finale hatte Überlänge und hat einige der besten Momente, die es je in Anime gab.

Ich erzähle euch hier nichts Neues, wenn ich euch sage, wie sehr mir Oshi no Ko in den letzten Wochen gefallen hat. Jede neue Episode war für mich das kleine Highlight der Woche und darunter war sogar die beste Anime-Folge, die ich jemals gesehen habe.

Doch jetzt lief mit Season 3 Episode 11 das Finale der aktuellen Staffel und hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Die Umsetzung ist ein Meisterstück und wird wohl noch für Jahre als Musterbeispiel dafür gelten, wie man eine emotionale Serie auf den Höhepunkt zusteuert, Charakteren den notwendigen Raum lässt und nicht hetzt.

Spoilerwarnung: Es geht um das Finale der 3 Staffel von Oshi no Ko, also S3E11. Es wird also viele Spoiler geben.

Nach 3 Staffeln erkennen sich Ruby und Aqua

Am Ende der 3. Staffel sind die beiden Hauptcharaktere von Oshi no Ko alle in Position gebracht, um das Drama ordentlich zu befeuern: Aqua hat sich von allem losgesagt, an dem er bisher hing. Er hat seine Beziehung zu Akane auf dramatische und unrettbare Weise beendet und hat einen Plan entwickelt, den Mörder seiner Mutter Ai zu rächen. Ein Film soll gedreht werden, der von Ais Leben und ihrem Tod handelt und das soll – in bisher noch ungeklärter Weise – den Mörder in eine Falle locken.

Gleichzeitig ist Ruby komplett überfordert. Ihr Tagesplan ist minutiös geplant. Sie muss zwischen Schule, TV-Serien, Idol-Auftritten und der Vorbereitung auf den Dreh ihres Filmes hin- und herspringen und droht, an dieser Aufgabe zu zerbrechen.

Ruby steht kurz vor einem mentalen Zusammenbruch.

Vor allem das Skript des Filmes setzt ihr zu und erinnert sie an ihre Zeit im Krankenhaus, vor ihrer Wiedergeburt, als Sarina: Sie hatte stets die Hoffnung, dass ihre Mutter sie lieben würde. Doch ihre Mutter besuchte sie im Krankenhaus immer seltener und kam nicht einmal dann, als absehbar war, dass sie sterben würde.

Ein Moment, der sich über knapp 20 Minuten (und 3 Staffeln, wenn wir mal ehrlich sind) aufbaut und dann bei Rubys Nervenzusammenbruch entlädt:

Aqua erkennt, dass es sich bei Ruby um die Wiedergeburt von Sarina handelt, die er vor vielen Jahren als Arzt im Krankenhaus bis in den Tod begleitete. Er verrät Ruby, wer er selbst eigentlich ist und macht ihr deutlich, wie viel ihm Sarina bedeutet und wie sehr er sich wünscht, dass Sarina ihr zweites Leben erfüllt und glücklich bestreiten kann und nicht nur für Rache existiert.

Ruby erkennt endlich, wer Aqua in Wirklichkeit ist.

Ruby bricht daraufhin in Tränen aus und verrät Aqua, wie sehr sie in den letzten Monaten gelitten hat und sich immer mehr von dem entfernt hat, wer sie eigentlich ist oder sein wollte – jemand, wie ihre Mutter Ai, die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht und dabei hell strahlt.

Aqua verrät ihr dann, dass sie Ai nicht länger nachahmen muss – denn in seiner Zeit als Arzt hat er gesehen, dass Sarina mit ihrer Leidenschaft und Freude, selbst im Zustand einer tödlichen Krankheit, heller gestrahlt hat, als Ai es je gekonnt hätte.

Ich sag’s wie es ist: Die Szene hat mich fertig gemacht. Ich saß gestern Nacht heulend vor dem Bildschirm und musste die Folge anhalten, um mir zu vergegenwärtigen, was für eine absolut perfekte Umsetzung einer hochdramatischen Szene ich da zu sehen bekommen habe. Ein Moment, auf den seit 3 Staffeln hingearbeitet wird und für den man sich dann auch noch ausreichend Zeit lässt, indem man der letzten Folge Überlänge spendiert.

Im Moment von Sarinas Tod waren ihre Eltern nicht da – nur ihr Arzt.

Die zweite Hälfte – mit Anlauf noch einmal ins Herz

Kaum glaubt man, sich von dieser Szene erholt zu haben, nimmt die Geschichte plötzlich eine ganz andere Wendung. Denn jetzt, wo Ruby weiß, wer eigentlich hinter Aqua steckt, kommen auch einige Erinnerungen in ihr auf, die wieder in den Verstand drängen:

In ihrer Zeit im Krankenhaus hatte Aqua ihr, offensichtlich mehr im Scherz – wie man eben mit Kindern manchmal redet – zugestimmt, sie eventuell zu heiraten, wenn sie 16 Jahre alt wird. Etwas, das er aus damaliger Sicht wohl nur gesagt hatte, um der sterbenden Sarina noch etwas Kraft zu verleihen und sie sich auf die Zukunft freuen zu lassen.

Doch was Aqua als Arzt so leichtfertig sagte, hatte sich in Sarinas Verstand eingebrannt, über ihren Tod hinaus. Sie erinnert sich an diesen Versprechen und stellt fest: In ihrem jetzigen Körper ist sie 16. Das vermeintliche Versprechen könnte wahr werden.

Wohin die Reise geht, will man vielleicht noch gar nicht wissen …

Dass die beiden in ihren neuen Leben nun Schwester und Bruder sind, scheint sie dabei gar nicht zu stören – sie sieht nur den Arzt in Aqua.

Meine Gedanken dazu waren irgendwo zwischen „Uh, spicy“ und „Oh, Himmel, bitte nicht“.

Rubys Verhalten zu Aqua ändert sich daraufhin. Sie ist viel anhänglicher, sucht mehr Körperkontakt. Das ist so auffällig, dass sogar Kana und Mem darauf aufmerksam werden – das allerdings damit abstempeln, dass Ruby gerade unter Druck steht und einfach irgendeinen emotionalen Anker braucht, wie eben ihren Bruder.

Vor allem Kana ist extrem eifersüchtig, wie anhänglich Ruby plötzlich bei Aqua ist.

Dann wandelt sich die Episode wieder. Denn in den Fokus rückt nun Miyako, die Ziehmutter von Aqua und Ruby. Sie trifft ihren Ehemann wieder, der sie vor über einem Jahrzehnt hat hängen lassen. Dabei bekommen wir auch endlich ihre Hintergrundgeschichte zu sehen – als junge Frau mit viel Charisma kam sie nach Tokyo und hat sich buchstäblich ihren Weg in die Industrie nach oben geschlafen.

Sie hat Männer verführt und beschreibt ihren Werdegang sogar wie ein Video. Männer, die sie um den Finger wickelte waren „Monster, die sie besiegen musste“ und elegante Kleidung oder Schönheitsoperationen waren „Level-Ups, um noch größere Feinde zu bezwingen“.

Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit etwas über 20 Jahren bereits als „zu alt“ angesehen wird und sie plötzlich der Gnade der Männer ausgeliefert ist, die sie vielleicht noch als Geliebte annehmen.

Das ist alles so zynisch, bitter und doch nachvollziehbar, dass es weh tut.

Eine Episode, die lange nachhallt

Die ganze Episode ist ein Fest. Ein filmisches Meisterwerk. Eines, das gerade gewürdigt wird. Denn wenn man auf der Bewertungsplattform IMdB schaut, dann hat die Episode aktuell eine Wertung von 9,8 / 10 Sternen. Alle Kommentare darunter gehen in die Richtung von „Absolute Cinema“ und ich kann dem nur zustimmen.

Hier kommt einfach alles perfekt zusammen. Die Animationen, das Voice Acting, der Soundtrack, jedes noch so kleine Detail ist schlicht perfekt.

Die Bewertung auf IMDb ist unfassbar gut – eine Folge, die nahezu alle begeistert hat.

Ich habe mir danach sogar noch die Zeit genommen und mir ein paar Reaktionen von Streamern auf die Folge angeschaut – zu sehen, wie einfach ausnahmslos alle in Tränen ausbrechen, mitleiden und sich dann freuen, war ungeheuer befriedigend und jeden Schlafentzug wert.

Oshi no Ko ist ein Juwel. Ein Anime, wie wir ihn in dieser Form so schnell kein zweites Mal bekommen werden. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, die aktuelle Staffel läuft auf Crunchyroll. Ihr solltet aber natürlich bei Staffel 1 anfangen.

Zu Beginn der dritten Staffel hatte ich Sorge, dass Oshi no Ko sich in die Länge ziehen könnte, doch diese Sorge hat sich nicht bewahrheitet. Die Charakter-Entwicklungen in dieser Staffel sind absolut grandios und die letzte Folge bietet ein Finale, von dem andere Anime-Serien nur träumen können.

Auch wenn ich mir sicher bin, dass die IMdB-Bewertung von 9,8 in den nächsten Tagen noch sinken wird, weil es immer ein paar Trolle gibt, die einfach auf „1 Stern“ klicken – für mich hat Oshi no Ko das beste, emotionalste Finale abgeliefert, das es bisher in einem Anime gab.

Ich werde mir jetzt erst einmal ein paar alte Klassiker anschauen, um mich wieder zu erden. Denn das habe ich dringend nötig. Und dann warte ich auf Staffel 4. Sehnsüchtig.