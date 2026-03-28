Sword Art Online gilt als Vorreiter von Animes mit fragwürdigen Inhalten, jetzt stellt der Macher sein neues Werk vor

AnimeNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Sword Art Online gilt als Vorreiter von Animes mit fragwürdigen Inhalten, jetzt stellt der Macher sein neues Werk vor

Der Mangaka Reki Kawahara ist der Schöpfer eines der bekanntesten und ersten Isekais überhaupt. Nun wird seine nächste Geschichte als Anime verfilmt und die Prämisse könnte euch bekannt vorkommen.

Was wird das für ein Anime? Seit 2022 schreibt der Autor an der Geschichte von Demon’s Crest. Von der Geschichte gibt es sowohl eine Light Novel als auch einen Webtoon und einen Manga. Wieder einmal geht es darum, dass Jugendliche in ein virtuelles Spiel gezogen werden:

  • Die Story spielt im Jahr 2031. Der Sechstklässler Yuuma Ashihara nimmt zusammen mit seiner Zwillingsschwester Sawa am Beta-Test des allerersten Full-Dive-VR-MMORPGs Actual Magic teil.
  • Nachdem die Truppe einen Dungeon-Boss besiegt hat, wird der Avatar von Yuuma plötzlich in ein rotes Licht gehüllt und er verliert das Bewusstsein. Ein normaler Logout ist wie in Sword Art Online nicht mehr möglich.
  • Yuuma kommt wieder zu sich und befindet sich in einer vermischten Realität, in der das Videospiel und die echte Welt verschmolzen sind. Auch hier beginnt wieder ein Kampf auf Leben und Tod.

Im Gegensatz zu Kirito, der in Sword Art Online der Protagonist war, entdeckt Yuuma eine Mitschülerin aus der echten Welt. Sumika ist eigentlich das süßeste Mädchen der Klasse, doch in der vermischten Welt sieht sie plötzlich aus wie ein furchteinflößendes Monster.

Einen ersten Trailer zum Anime gibt es ebenfalls. 

Devil’s Crest ist der neue Sci-Fi-Anime vom Macher von Sword Art Online
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Eines der besten Pen&Paper bekommt ein neues Spiel auf Steam, lässt euch Jagd auf Werwölfe und Vampire machen Fans von Warhammer 40.000 meckern laut genug, bekommen genau das, was sie fordern – Wollen jetzt noch lauter nörgeln Neues MMORPG verzichtet auf Klassen, lässt euch besiegte Feinde übernehmen, lädt jetzt zum Playtest auf Steam Warhammer 40.000 kehrt in der neuen Edition zu dem Planeten zurück, auf dem die größten Kriege der Geschichte stattfanden Neues Action-Spiel sieht aus wie das koreanische Black Myth Wukong, lässt euch in der Mythologie gegen Monster antreten The Expanse: Osiris Reborn könnte das Shooter-Gameplay bieten, das ich mir bei Mass Effect immer wünschte – und endlich kennen wir den Release-Zeitraum Macher von Crimson Desert versprechen kostenlose Updates, aber ein gewünschtes Feature wird es wohl nie geben MMORPG-Klassiker bekommt nach 27 Jahren neue Version, will das perfekte Spiel für Leute mit wenig Zeit sein Einer der ersten Steam-Hits des Jahres bekommt 10.000 schlechte Reviews an einem Tag, weil eine einzige Karte verändert wurde Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert: Rezepte für Farben – So mischt ihr eure Zutaten auch ohne Rezepte Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können

Neuer Anime vom Macher von Sword Art Online

Was haben die beiden Animes miteinander zu tun? Die Prämisse, dass ein Schüler unwiderruflich in eine virtuelle Welt gezogen wird, um dort einen Kampf auf Leben und Tod bestreiten zu müssen, ist in beiden Animes gleich. Zudem spielen beide Serien in einem zukünftigen Setting.

Wie in Sword Art Online auch wird der Protagonist in Devil’s Crest in einer neuen Welt wiedergeboren. Schon Sword Art Online war einer der ersten Isekais und ein Vorreiter des Genres. Dadurch entstanden viele Serien, in denen mittlerweile die merkwürdigsten Prämissen zu tragen kommen, beispielsweise eine Person, die in einer anderen Welt als Getränkeautomat wiederbelebt wird.

Wann soll er erscheinen? Dem Trailer zufolge soll der Anime noch im Jahr 2026 erscheinen. Zumindest in der Winter- und Frühlingsseason war er jetzt nicht mit dabei, weshalb davon auszugehen ist, dass er entweder im Sommer oder im Herbst anlaufen wird.

Mehr zum Thema Anime
Piraten und Marine nutzen sie in One Piece täglich, doch wie funktionieren eigentlich Teleschnecken?
von Niko Hernes
In One Piece auf Netflix gibt es einen Schauspieler, der schon in Breaking Bad und Big Bang Theory zu sehen war, lobt die Serie als beste Erfahrung seines Lebens
von Jasmin Beverungen
Jujutsu Kaisen: Charaktere – Die Bösewichte im Überblick
von Jasmin Beverungen

Mittlerweile ist bekannt, welche Animes im Frühling 2026 anlaufen werden. Die größten Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft, findet ihr in der folgenden Liste auf meinem MMO: 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Lysop im neuen Sneak Peek zu One Piece Staffel 2 Netflix

Piraten und Marine nutzen sie in One Piece täglich, doch wie funktionieren eigentlich Teleschnecken?

One Piece Doc Bader Titel title

In One Piece auf Netflix gibt es einen Schauspieler, der schon in Breaking Bad und Big Bang Theory zu sehen war, lobt die Serie als beste Erfahrung seines Lebens

Jujutsu Kaisen Uraume

Jujutsu Kaisen: Charaktere – Die Bösewichte im Überblick

Oshi no Ko 2 Ruby Starless Eye

Die letzte Folge des besten Anime bricht Rekorde, bekommt Traum-Wertung

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx