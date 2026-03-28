Sword Art Online gilt als Vorreiter von Animes mit fragwürdigen Inhalten, jetzt stellt der Macher sein neues Werk vor

Der Mangaka Reki Kawahara ist der Schöpfer eines der bekanntesten und ersten Isekais überhaupt. Nun wird seine nächste Geschichte als Anime verfilmt und die Prämisse könnte euch bekannt vorkommen.

Was wird das für ein Anime? Seit 2022 schreibt der Autor an der Geschichte von Demon’s Crest. Von der Geschichte gibt es sowohl eine Light Novel als auch einen Webtoon und einen Manga. Wieder einmal geht es darum, dass Jugendliche in ein virtuelles Spiel gezogen werden:

Die Story spielt im Jahr 2031. Der Sechstklässler Yuuma Ashihara nimmt zusammen mit seiner Zwillingsschwester Sawa am Beta-Test des allerersten Full-Dive-VR-MMORPGs Actual Magic teil.

Nachdem die Truppe einen Dungeon-Boss besiegt hat, wird der Avatar von Yuuma plötzlich in ein rotes Licht gehüllt und er verliert das Bewusstsein. Ein normaler Logout ist wie in Sword Art Online nicht mehr möglich.

Yuuma kommt wieder zu sich und befindet sich in einer vermischten Realität, in der das Videospiel und die echte Welt verschmolzen sind. Auch hier beginnt wieder ein Kampf auf Leben und Tod.

Im Gegensatz zu Kirito, der in Sword Art Online der Protagonist war, entdeckt Yuuma eine Mitschülerin aus der echten Welt. Sumika ist eigentlich das süßeste Mädchen der Klasse, doch in der vermischten Welt sieht sie plötzlich aus wie ein furchteinflößendes Monster.

Einen ersten Trailer zum Anime gibt es ebenfalls.

Neuer Anime vom Macher von Sword Art Online

Was haben die beiden Animes miteinander zu tun? Die Prämisse, dass ein Schüler unwiderruflich in eine virtuelle Welt gezogen wird, um dort einen Kampf auf Leben und Tod bestreiten zu müssen, ist in beiden Animes gleich. Zudem spielen beide Serien in einem zukünftigen Setting.

Wie in Sword Art Online auch wird der Protagonist in Devil’s Crest in einer neuen Welt wiedergeboren. Schon Sword Art Online war einer der ersten Isekais und ein Vorreiter des Genres. Dadurch entstanden viele Serien, in denen mittlerweile die merkwürdigsten Prämissen zu tragen kommen, beispielsweise eine Person, die in einer anderen Welt als Getränkeautomat wiederbelebt wird.

Wann soll er erscheinen? Dem Trailer zufolge soll der Anime noch im Jahr 2026 erscheinen. Zumindest in der Winter- und Frühlingsseason war er jetzt nicht mit dabei, weshalb davon auszugehen ist, dass er entweder im Sommer oder im Herbst anlaufen wird.

Mittlerweile ist bekannt, welche Animes im Frühling 2026 anlaufen werden. Die größten Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft, findet ihr in der folgenden Liste auf meinem MMO: 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden