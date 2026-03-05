Anime mit unbesiegbarem Samurai erobert die Top 10 auf Netflix in 51 Ländern, schafft 3,4 Millionen Aufrufe in 4 Tagen

Anime mit unbesiegbarem Samurai erobert die Top 10 auf Netflix in 51 Ländern, schafft 3,4 Millionen Aufrufe in 4 Tagen

Ein neuer Anime auf Netflix stürmt gerade die Charts von Netflix. Er ist nicht nur in Deutschland ein Erfolg für den Streaming-Dienst, sondern auch in anderen Ländern.

Um welchen Anime geht es? Baki-Dou ist der neuste Anime der berühmten Martial-Arts-Manga-Reihe von Keisuke Itagaki. Zeitlich ist die Serie die direkte Fortsetzung von Baki Hanma. Am 26. Februar 2026 feierte der Anime mit 13 Episoden seine Premiere, exklusiv auf Netflix.

  • Baki und die anderen Untergrundkämpfer haben ihren Höhepunkt erreicht und langweilen sich. Es scheint keinen würdigen Gegner mehr zu geben.
  • Kampf-Promoter Tokugawa verfolgt währenddessen das Ziel, Miyamoto Musashi wiederzubeleben. Dabei handelt es sich um den stärksten Samurai der japanischen Geschichte.
  • Das Experiment gelingt und Musashi erwacht in der modernen Welt. Da er eine große Bedrohung für die Welt darstellt, müssen Baki und seine Kameraden sich nun dem Samuraikämpfer stellen.

Der Anime ist vor allem für seine Absurdität so gefeiert. Es gibt oft handgezeichnete Szenen, in denen Muskeln und Gesichtsausdrücke gut zur Geltung kommen. Schon im Manga sehen die Muskelpakete aus wie in Stein gehauene Skulpturen, bei denen einem die Adern jeden Augenblick ins Gesicht springen.

Neuer Anime lässt viele andere Serien hinter sich

Wie erfolgreich ist er? In Deutschland ist der Anime laut Netflix Tudum von allen englischsprachigen Serien auf dem 1. Platz. Schaut man sich das globale Ranking an, ist die Serie immer noch auf einem soliden Platz 2.

Nur die Mini-Serie The Art of Sarah ist noch über Baki-Dou. Selbst in Japan, dem Land der Animes, ist nur die Mini-Serie und Jujutsu Kaisen vor Baki-Dou.

Damit ist Baki-Dou in 51 Ländern in die Top 10 der Serien eingestiegen. Innerhalb von nur 4 Tagen wurde er ganze 3,4 Millionen Mal aufgerufen.

Wie kommt der Anime an? Auf mehreren Wertungsplattformen kommt der Anime gut an. Auf IMDb kann er eine Wertung von 7,5/10 ergattern, auf My Anime List sind es ebenso 7,45 Punkte, also gerundet derselbe Wert. 

Die Zuschauer seien von der Darstellung von Miyamoto Musashi und seiner kalten Aura begeistert. Sie loben vor allem den Kampf zwischen Retsu und Musashi als Highlight der Staffel. Auch die Synchronsprecher kommen gut weg, immerhin spricht sogar die originale, japanische Stimme von Son-Goku aus Dragon Ball als Schamanin mit.

Abseits der großen Kämpfe solle die Animation dagegen steif wirken. Viele bemängeln zudem die einseitigen Kämpfe und dass die Handlung etwas gehetzt wirke.

Quelle(n): GRYonline.pl
