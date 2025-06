Einer meiner liebsten Prügel-Anime bekommt endlich ein Spiel auf Steam, doch es ist nicht das Genre, das man erwartet

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Als Fan der Serie habe ich mich direkt wohlgefühlt. Man sieht schon in der Demo bekannte Charaktere und die kurzweilige Demo hat durchaus Spaß gemacht. Der erste Kampf hat sich solide gespielt, auch wenn man sich an das Gameplay erst einmal gewöhnen muss. Trotz der reduzierten Animationen wurde der Flair der Kämpfe gut eingefangen.

Im Kampf an sich muss man auf den Gegner reagieren und die Angriffe lernen, um perfekt ausweichen zu können. Das ist nicht sonderlich prunkvoll animiert, hilft aber der Sichtbarkeit im Kampf, weshalb ich eigentlich keine Probleme damit hatte. Der Artstyle orientiert sich stark an der Netflix-Serie, die 2018 startete.

Wie ist die Demo zum Spiel? Zu meiner großen Überraschung ist Baki Hanma: Blood Arena kein klassisches Fighting-Game wie Street Fighter oder Tekken. Das Spiel orientiert sich an den Nintendo-Klassiker Punch-Out. Die Kamera ist hinter dem Charakter und ihr könnt mit eurer linken und rechten Faust zuschlagen und mit dem Stick oder Pfeiltasten in verschiedene Richtungen ausweichen.

Als ich für das Steam Next Fest nach spannenden Demos geguckt habe, musste ich Baki Hanma: Blood Arena direkt herunterladen und überraschenderweise ist es kein klassisches Fighting-Game. Es orientiert sich an einem alten Nintendo-Klassiker, und das gefiel mir ganz gut.

Das ist so absurd, wie es brutal ist und ich genieße das sehr. In jedem Kampf gibts Erklärungen zu Kampftechniken, die so verrückt sind, dass man einfach lachen muss. Die Wucht der Kämpfe kann aber überzeugen, und das auch in der Netflix-Serie, die leider etwas reduzierter animiert ist.

