Ein neues MMORPG auf Steam sieht aus wie Zelda und ihr könnt es gerade kostenlos testen – aber eine wichtige Sache fehlt

Auf Steam könnt ihr derzeit viele neue Spiele kostenlos ausprobieren: Eines davon ist das MMORPG BitCraft. Eine wichtige Sache fehle allerdings noch, warnen Spieler.

Was ist das für ein Spiel? BitCraft ist ein neues MMORPG von Entwickler Clockwork Labs. Angekündigt im Jahr 2021, erinnerte das Spiel schon im ersten Trailer an Zelda: Breath of the Wild.

In BitCraft erkundet ihr eine offene Sandbox-Welt, die ihr selbst mitgestaltet:

Spieler gründen ihre eigenen Städte und lassen diese zu richtigen Imperien wachsen.

Selbst das Gelände lässt sich nach euren Vorstellungen bearbeiten – so könnt ihr Teile eines Berges abtragen, um dort einen neuen Pfad zu errichten

Handel und Wirtschaft liegen ebenfalls in den Händen der Spieler

Diese Welt werdet ihr euch mit „tausenden“ anderen Spielern teilen, so die Entwickler.

Vor dem Early-Access-Release am 20. Juni 2025 gibt eine kostenlose Demo auf Steam. Doch Spieler ärgern sich, dass ein wichtiges Feature fehlt – eines, das für Spiele heute selbstverständlich sei.

Den Ankündigungs-Trailer zu BitCraft seht ihr hier:

Spieler sind sauer: BitCraft bietet keine WASD-Steuerung

Welches Feature fehlt den Spielern denn? BitCraft unterstützt keine WASD-Steuerung. Ihr bewegt euch durch Klicks mit der linken Maustaste durch die Spielwelt. Dies hat für eine hitzige Diskussion auf Steam gesorgt:

xInt4real schreibt „Kein WASD – ist das ein verspäteter Aprilscherz? Wie ist das möglich für ein Spiel in der heutigen Zeit?!“

Breadform sagt ebenfalls: „Ich war richtig gespannt. Bis ich gesehen habe, wie jemand per Mausklick läuft. Das wird ein Nein von mir.“

Was folgt, ist ein regelrechter Rant gegen die Entwickler und das Spiel. Viele stimmen ihm zu, dass WASD-Steuerung heutzutage Pflicht ist – aber bei weitem nicht alle. Das liegt auch daran, dass die Entwickler klar kommuniziert haben, dass BitCraft eine „Point-and-Click“-Steuerung bietet. Das steht auch auf der Shop-Seite, wo man sich die Demo herunterladen kann.

Entwickler erklären, warum sie sich dagegen entschieden haben

Das Fehlen einer WASD-Steuerung hat zwei Gründe: Das haben die Entwickler vor wenigen Tagen in einem Stream verraten. Diesen könnt ihr euch auf YouTube anschauen – ab etwa 1 Stunde und 8 Minuten geht es um die Steuerung.

BitCraft solle immer ein Spiel sein, dass man nicht „unglaublich, unglaublich aktiv“ spielen muss. Sobald man eine WASD-Steuerung ins Spiel bringe, müsse man sich voll und ganz darauf fokussieren.

Der zweite Grund ist eine Mischung aus Technik und Spielererfahrung: Um die Welt groß genug zu machen und die Dichte an Spielern zu erreichen, die vorgesehen ist, bot sich eine 2,5D-Welt an.

Bei internen Tests mit einer WASD-Steuerung ploppten immer wieder Forderungen nach einer 3D-Welt auf, was wieder andere Erwartungen weckt. Aus diesem Grund entschied man sich dagegen, auch wenn man sie irgendwann vielleicht noch als Option ergänzen will.

Tyanu Khah antwortete auf den Spieler, der sich über die Steuerung aufgeregt hatte: „Vielleicht würdest du verstehen, warum fehlende WASD-Steuerung in diesem Spiel kein Problem ist, wenn du es mal länger als 3 Minuten spielen würdest.“

Noru weist ebenfalls auf die Erklärung der Devs aus dem Stream hin und ergänzt: „Wenn dir das nicht reicht, dann spiel das Spiel nicht und beschwer dich nicht. Ganz einfach.“

Habt ihr die Demo zu BitCraft bereits gespielt? Wenn ja, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr sie bisher findet. Die Entwickler haben auch mit einer anderen Entscheidung Aufsehen erregt – welche das ist, lest ihr in diesem Artikel: Neues MMORPG auf Steam macht etwas, das sich WoW, FFXIV und Co. nie trauen würden