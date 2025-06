Ein neues Spiel auf Steam bereitet euch perfekt auf die Zombie-Apokalypse vor, wenn ihr in der Verwaltung arbeiten wollt

Auf Steam läuft derzeit das Steam Next Fest, das eine Reihe von frischen Demos anbietet. In einer davon dürft ihr als Angestellter entscheiden, wer in Sicherheit kommt und wer als Zombie sein Ende findet.

Was ist das für ein Spiel? Auf Steam findet derzeit das Steam Next Fest statt. In diesem Zuge wurde auch die Demo von Quarantine Zone: The Last Check vorgestellt. Als Mitglied des Militärs ist es eure Aufgabe Menschen in einer Zombie-Apokalypse anzusehen und zu kontrollieren, ob diese eventuell schon infiziert sind.

Quarantine Zone: The Last Check greift das Spielkonzept von „Papers, please“ auf und setzt es in 3D in einem neuen Setting um. Dazu kommen noch Elemente wie Gunplay und Tower-Defense-Modus bei dem man den Vorposten gegen Wellen von Feinden verteidigen muss.

Die Menschen stehen jeden Tag Schlange, um sich bei euch in Sicherheit zu bringen. Eure Aufgabe ist es jedoch sicherzugehen, dass kein Infizierter zu den Menschen kommt, bis sie endgültig in Sicherheit sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu Quarantine Zone: The Last Check sehen:

Als Beamter durch die Apokalypse

Was zeichnet das Spiel aus? Die Hauptaufgabe im Spiel besteht darin, die Neuankömmlinge gründlich zu untersuchen. Dafür stehen euch viele verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Unter anderem ein Body-Scanner, mit dem ihr unter die Klamotten der Menschen sehen könnt, um sie auf Kratz- und Bissspuren zu untersuchen.

Mit dem Stethoskop könnt ihr die Lunge der Menschen abhören und so hören, ob sie nur eine Erkältung oder einen Zombie-Atem haben. Sollten die Menschen, die sich euch vorstellen, bereits infiziert sein, müsst ihr sie beseitigen lassen.

Seid ihr euch jedoch unsicher, habt ihr eine Gruppen-Quarantäne-Zone, bei der ihr alle Menschen für die Dauer von zwei Tagen unterbringen könnt.

Aber Vorsicht: Ist einer der Menschen in Wirklichkeit ein Infizierter und verwandelt sich über Nacht zum Zombie, frisst er auch die anderen Überlebenden, die sich mit ihm in der Quarantänezelle befinden.

Wann hat man gewonnen? Alle paar Tage werden die Überlebenden von der Armee abgeholt und in ein anderes Lager verlegt, in dem sie in Sicherheit sind. Für jede richtige Entscheidung erhaltet ihr zusätzlich Geld. Mit den Einnahmen lassen sich dann neue Upgrade für die Basis freischalten, zum Beispiel neue Wohngebäude oder bessere Wachtürme.

So wird man als Spieler für seine gute Leistung belohnt, erhält aber auch Strafen für Fehlentscheidungen. Die Demo steht derzeit noch kostenlos auf Steam zur Verfügung, während das vollständige Spiel erst im September 2025 erscheinen soll.

Quarantine Zone: The Last Check setzt die klassische „Papers, please“-Mechanik mit einem neuen Twist um und schafft es dabei ein eigenes interessantes Spielkonzept zu erschaffen. Es bleibt spannend, welche Mechaniken nach der Demo noch dazu kommen werden und wie weit der Basenbau noch geht. Ein Streamer hat bei einem anderen Spiel mit ähnlicher Mechanik schon im Tutorial versagt: Twitch: Papaplatte scheitert anderthalb Stunden lang am Tutorial eines Spiels und würde es jederzeit wieder tun