40.000 Spieler auf Steam freuen sich auf die Fortsetzung eines ARPGs nach 10 Jahren, doch der erste Eindruck enttäuscht

Die Demo von Vindictus: Defying Fate ist auf Steam gestartet. Doch das bisherige Feedback der Spieler fällt eher negativ aus.

Was ist das für ein Spiel? Vindictus: Defying Fate ist der Nachfolger von Vindictus, das ursprünglich 2010 veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um ein MMORPG, welches jedoch die meiste Zeit solo gespielt wird. Für Boss-Kämpfe könnt ihr euch mit zufälligen Mitstreitern zusammen tun. Entwickelt und veröffentlicht wird es vom koreanischen Studio Nexon.

Vor wenigen Tagen startete die Demo des Spiels auf Steam. Während sie bereits mehr als 40.000 gleichzeitige Spieler anlocken konnte, fällt das bisherige Feedback sehr durchwachsen aus.

Anderes Konzept und schlechte Performance

Welche Bewertung hat das Spiel? Aktuell kommt das Spiel auf insgesamt 2.271 Bewertungen. Während 1.222 davon negativ sind, gibt es nur 1.049 positive Bewertungen (Stand 10. Juni 2025, 11:50 Uhr). Daraus ergibt sich bei Steam eine „Ausgeglichen“-Bewertung mit 46 % positiven Stimmen.

Anhand der Zahlen auf steamdb.info lässt sich außerdem erkennen, dass kurz nach dem Start der Demo bereits mehr als 40.000 Spieler gleichzeitig in der Demo unterwegs waren und sich einen Eindruck davon verschaffen wollten.

Was kritisieren die Spieler? Schaut man sich die Kommentare auf Steam an, dann gibt es vor allem einen großen Kritikpunkt zur Demo des Spiels.

Ein großer Teil der Spieler, die bereits den Vorgänger gespielt haben, stört sich an der Änderung des Gameplays. Während der erste Teil noch mehr in Richtung Hack & Slay einzuordnen war, orientiert sich der Nachfolger an den Souls-Spielen.

Einige der Kommentare auf Steam dazu lauten:

„Es spielt sich überhaupt nicht wie Vindictus 1. Dieses Spiel ist zu sehr wie ein „Soulslike“. [..] Vindictus 1 war mehr ein » Hack ‚n‘ Slay « als ein Soulslike“, meint Snack

Hack ‚n‘ Slay als ein Soulslike“, meint Snack „Wenn du Vindictus mochtest, wirst du das hier hassen“, schreibt auch Help I’m Stranded

„Es ist großartig, dass das Spiel nach anderthalb Jahrzehnten ein zweites Leben erhält, aber ich persönlich denke, dass Defying Fate den Kern dessen verfehlt, was Vindictus so großartig gemacht hat“, lautet der Kommentar von Zeta1207

Des Weiteren wird kritisiert, dass das Spiel, trotz potenter Hardware, nicht sehr flüssig läuft und Performance-Probleme besitzt. Da es sich aktuell bei dem Spiel nur um eine Demo handelt, könnte dieses Problem jedoch zum finalen Release noch in den Griff bekommen werden.

Wie lange läuft die Demo? Die Demo des Spiels ist am 8. Juni 2025 auf Steam gestartet. Wollt ihr sie testen, dann habt ihr noch bis zum 17. Juni 2025 um 08:59 Uhr Zeit. Danach endet die Demo.

Wann erscheint das Spiel? Wann das Spiel seinen Release feiert, ist bisher noch nicht endgültig bekannt.

