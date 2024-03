Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was haltet ihr von dem neuen Ansatz? Habt ihr Interesse an einem neuen Action-RPG basierend auf diesem alten MMORPG? Diskutiert gerne mit.

Ihr neues Spiel allerdings einfach auf ihrem alten MMORPG basieren zu lassen, könnte für Nexon genau die Lösung für diese Hürde sein. Jedenfalls scheinen sich viele der alten Fans bereits auf ein weiteres Abenteuer in der Welt von Vindictus zu freuen, wenn man nach den Kommentaren (via YouTube ) geht:

Vindictus: Defying Fate spielt in einer Fantasy-Welt, die allerdings auf keltischen Mythen basiert. So erinnern die Gegner im Trailer auch schon an düstere Kreaturen und Fabelwesen.

Passend zu dem etwas düsteren Setting, könnt ihr in den Kämpfen auch einiges an Blut spritzen sehen. Wer als auf diese grafische Darstellung steht, sollte rein visuell hier schon mal einigermaßen zufrieden sein.

Was euch erwartet: Wie es auf den ersten Blick aussieht, wollen die Entwickler mit diesem neuen Spiel ein bisschen im Soulslike-Genre mitmischen. So werden euch unter anderem intensive und herausfordernde Kämpfe versprochen. Im Trailer könnt ihr auch schon einen kleinen Blick auf das erste Kampf-Gameplay werfen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Um welches Spiel geht es hier? Vindictus: Defying Fate ist ein neues Action-RPG, das auf Steam erscheinen soll. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann liegt das an dem gleichnamigen Horror-MMORPG aus dem Jahr 2010, auf welchem es basieren soll.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to