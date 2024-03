In einem neuen Action-RPG für PS5 trinkt ihr das Blut von Drachen, um stärker zu werden, bietet Koop und 4 Klassen

Dabei wächst und verändert sich eure eigene Stadt je nach euren Entscheidungen und Entdeckungen. Ihr entscheidet in etwa, auf welchem Bereich in der Entwicklung der Fokus liegen soll, erweitert eure Gebäude oder findet neue Bewohner. Im Koop-Modus können auch eure Mitspieler auf diese Weise zum Aufbau eurer Stadt beitragen.

Was erwartet euch in der Welt von Dragonkin? In Dragonkin erwarten euch verschiedene Biome mit jeweils eigenen Regionen, Monstern und speziellen Ressourcen. Unter anderem durchquert ihr eine Tundra, Sümpfe und Vulkane.

Abhängig von eurem Loot, eurem Charakteraufbau und euren eigenen Vorlieben könnt ihr eure Kräfte und Attacken dazu noch anpassen. Bei einem Level-Aufsteig müsst ihr also selber entscheiden, wie ihr eure Möglichkeiten kombiniert, um den für euch besten Helden zu schaffen. Dazu verspricht euch das Spiel, dass ihr euren Charakter regelmäßig an neue Gegner anpassen könnt.

Welche Klassen gibt es in Dragonkin? In Dragonkin könnt ihr zwischen vier verschiedenen Klassen wählen. Durch das Trinken von Drachenblut entwickelten die Helden dieser Welt ihre individuellen Fähigkeiten, Kräfte und Kampftechniken.

In Dragonkin: The Banished geht ihr auf die Jagd nach den mächtigsten Drachen

In Dragonkin jagt und bekämpft ihr fiese Monster, die dank mächtiger Drachen jetzt auf der Welt umherwandern. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von vier Helden, wählt aus einer von vier Klassen und verfolgt das große Ziel, die mächtigen und ältesten Drachen zu finden und zu vernichten.

