Steam: Neues Rollenspiel lässt euch als Robin Hood gegen den Sheriff von Nottingham kämpfen – Erscheint in 2 Tagen

In einem neuen Rollenspiel auf Steam schlüpft ihr in die Rolle von Robin Hood und baut ein Dorf in den Wäldern von Sherwood.

Was ist das für ein Spiel? Robin Hood – Sherwood Builder (PC) ist ein kommendes „Action-Adventure-Rollenspiel“, das auf Base-Building-Elemente setzt und euch in der Rolle des legendären Helden Robin Hood gegen den berüchtigten Sheriff von Nottingham kämpfen lässt.

Entwickelt wird der Titel von dem polnischen Studio MeanAstronauts, das einen Release am 29. Februar 2024 auf Steam anstrebt.

Rollenspiel mit Crafting-Elementen

Was zeichnet das Gameplay des Spiels aus? Ihr nehmt in dem Spiel die Rolle des namensgebenden Helden ein und erlebt dessen Geschichte. Dabei baut ihr eine Gemeinschaft aus Rebellen und Flüchtlingen auf und helft ihnen in den Wäldern von Sherwood zu überleben.

Um die Geschichte möglichst immersiv zu erzählen, setzt der Titel auf Rollenspiel-Mechaniken und gibt euch dementsprechend verschiedene Quests sowie einen Skill-Tree mit speziellen Angriffen zur Hand.

Doch Robin Hoods Können im Kampf reicht nicht aus, um in den Wäldern von Sherwood zu überleben. Ihr müsst euch auch im Handwerk üben und Gegenstände sowie Waffen craften, Häuser und Produktionsstätten für euer Dorf bauen sowie das Essen für euch und eure Unterstützer jagen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Robin Hood – Sherwood Builder:

Damit ihr euch in den Wäldern austoben und in einem angemessenen Maß craften, jagen und Häuser bauen könnt, bietet Robin Hood – Sherwood Builder eine Open-World, die das Gebiet rund um Nottingham inklusive Dörfer, Ruinen und unterirdischer Tunnel darstellt.

Eure Aufgabe wird es jedoch nicht nur sein, selbst für euer Dorf zu jagen und die alleinige Waffe zu schieben. Ebenso müsst ihr die Mitglieder eurer Gemeinschaft zu u Handwerkern, Jägern oder Wächtern ausbilden.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zu Robin Hood – Sherwood Builder gibt ein paar Eindrucke, was euch in dem Rollenspiel erwartet. Neben einigen Nahkampf-Sequenzen inklusive Enthauptung der Gegner können wir einen ersten Blick auf das Bauen von Häusern sowie den Skill-Tree werfen.

Natürlich sehen wir auch, wie Robin Hood mit Pfeil und Bogen agiert und sowohl Tiere als auch feindlich gestimmte Menschen erlegt.

Im Verlauf des Spiels sollt ihr zudem legendäre Figuren aus den „Robin Hood“-Geschichten treffen, darunter Lady Marian, Little John, Friar Tuck, Allan-a-Dale und Will Scarlet.

Einige dieser bekannten Charaktere könnt kommen auch in dem 2023 veröffentlichten Koop-Spiel Gangs of Sherwood vor und können dort sogar von euch gespielt werden. Der Koop-Titel kam allerdings nicht gut bei den Spielern an und steht nur bei 42 % positiven Nutzerrezensionen.

Wir haben euch Gangs of Sherwood einige Monate vor dem Release vorgestellt, falls ihr trotzdem einen Blick auf das Spiel werfen wollt: Neues Koop-Spiel versetzt euch ins Mittelalter, wo ihr als Robin Hood mit Magie und Maschinengewehr auf Raubzüge geht