„Bin nicht wieder bereit für dieses Ende“: Nach 10 Jahren könnt ihr ein emotionales Abenteuer ganz neu auf der PS5 erleben

Jetzt könnt ihr das Remake eines beliebten Indie-Abenteuers aus dem Jahr 2013 unter anderem auf der Playstation 5 erleben. Mit dem Launch-Trailer bereiten sich Fans jetzt schon auf eine weitere emotionale Reise vor.

Um welches Remake geht es hier? Brothers: A Tale of Two Sons ist das Indie-Abenteuer eines schwedischen Entwicklerstudios, welches ursprünglich im Jahr 2013 erschien. Am 28. Februar 2024 erschien das Remake unter anderem auf der PS5 und Xbox, sowie Steam.

Wer auf der Playstation 5 spielt und Playstation Plus nutzt, kann sich Brothers: A Tale of Two Sons bis zum 05. März 2024 auch noch für 20 % billiger sichern. In diesem Fall zahlt ihr 15,99 €, statt der vollen 19,99 €.

Das Remake verspricht nicht nur bessere Grafik und eine überarbeitete Steuerung, sondern will auch mit neu aufgenommener Musik zu einem frischen und emotionalem Erlebnis werden:

Brothers: A Tale of Two Sons rührt im Remake mit neuer Grafik zu Tränen Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Welches Abenteuer erwartet euch? Wie im Original verfolgt das Spiel die Geschichte zweier Brüder, die sich auf eine spannende Reise begeben, um die letzte Chance zur Heilung ihres kranken Vaters zu finden. Auf der Suche nach dem „Wasser des Lebens“ müssen sie zusammenarbeiten, Rätsel lösen und sich verschiedenen Gegnern stellen.

Als Spieler steuert ihr dabei immer einen der beiden Brüder. So wird euch ein interessantes Koop-Gameplay versprochen, welches ihr als Einzelspieler so mehr oder weniger selbst übernehmt.

Anders als im Original könnt ihr Brothers: A Tale of Two Sons jetzt allerdings auch im lokalen Koop-Modus erleben. Zu zweit schlüpft jeweils ein Spieler in die Rolle eines Bruders. So könnt ihr euch gemeinsam den Herausforderungen und Rätseln ihrer Reise stellen.

Das Remake soll euch dabei überarbeitete Charaktere und Landschaften bieten und an die neuste Generation von Grafik, Leistung und Gameplay angepasst sein. Interessant wird auch der Unterschied zum originalen Soundtrack. Für das Remake wurde dieser nämlich von einem Live-Orchester aufgenommen. Wie sich das dann anhört und zum gesamten Spiel passt, könnt ihr im Launch-Trailer schon mal ein bisschen hören.

Spieler stellen sich auf Tränen ein

Wie reagieren die Fans auf das Remake? Liest man sich die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube) durch, wird klar, dass vor allem Fans des Originals schon mal ihre Taschentücher für das Remake bereithalten. So schreibt zum Beispiel User Kllnen in seinem Kommentar: „Es geht wieder los, bereit in 60 fps und 4K-Auflösung zu weinen“.

Ähnlich ist auch User BorneoViking bereits darauf eingestellt, bei diesem Remake definitiv zu weinen. In seinem Kommentar heißt es: „Ich will nicht weinen, aber ich will es haben…“. Ein anderer User berichtet in seinem Kommentar ebenfalls darüber, dass er beim Original sogar jedes Mal geweint habe.

Einige weitere Kommentare haben wir hier für euch herausgesucht:

sohamrana2735 schreibt: „Ja, nein, ich will nicht wieder für eine Woche in meinem Zimmer heulen“

Mi-Jung_Kim-tq2bl schreibt: „Ich habe es als Kind gespielt und das Ende hat mich für Tage so deprimiert. Dieses Spiel ist ein Meisterwerk.“

checkpiontcharlie schreibt: „Bin nicht wieder bereit für dieses Ende“

Wer also auf emotionale Geschichten steht und gerne auch mal die eine oder andere Träne verdrückt, für den könnte Brothers: A Tale of Two Sons genau das Richtige sein. Und wenn ihr das Original ebenfalls schon gespielt habt, könntet ihr mit dem Remake diese emotionale Reise einfach noch mal in neuer Grafik genießen.

Wenn ihr noch nach einem guten Multiplayer-Spiel für die PS5 sucht, dann könntet ihr in unserer Liste fündig werden: Die 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2024 spielen könnt