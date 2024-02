Im Schatten von Overwatch starben viele Spiele – Eins der schönsten kommt zurück auf Steam, PS5, Xbox

Um das Jahr 2016 herum entstanden viele spannende Projekte im Bereich Hero-Shooter. Doch der Erfolg von Overwatch und der anschließende Hype um Battle-Royale-Spiele wie PUBG oder Fortnite: Battle Royale ließen viele dieser Games ein frühes Ende finden. Mit Gigantic soll nun einer der schönsten dieser Titel zurückkehren und das auf Steam, PS4, PS5, Xbox Series X und One.

Was war das damals für eine Situation?

Eine Weile hatte fast jedes Studio einen Online-Shooter in Entwicklung, der auf besondere Figuren setzte, so wie Overwatch das mit seinen markanten Helden tat. Man nannte die Spiele Hero-Shooter.

Doch all diesen Spielen war, als sie schließlich erschienen, kein großer Erfolg vergönnt. Viele dieser Games fanden zwar durchaus Fans, die sie wirklich mochten, aber der kommerzielle Erfolg blieb aus.

Und so regnete es damals News über Online-Schooter, die zwar schick waren, aber starben wie Battleborn, Paragon, Lawbreaker oder eben das sehr hübsche Gigantic.

Gigantic bot riesige Monster und schicke Helden

Was war Gigantic noch mal? Gigantic erschien im Juli 2017 für PC und Xbox.

Es hatte 20 spielbare Helden: Etwa „The Margrave“, einen Schwarzen Ritter mit einer dämonischen Faust, oder Charnok, einen Drachen-Magier, der mit Feuerbällen um sich warf.

Das zentrale Element des Spiels war, dass jedes Team einen gigantischen „Guardian“ hatte, um den herum es spielte. Man konnte Gegner töten oder Schlüsselpunkte auf der Karte einnehmen.

Warum war das Spiel kein Erfolg? Gigantic hat es nie geschafft, über einen „Das sieht gut aus, das muss ich mal spielen“ oder ein „Welches Spiel war das noch mal genau?“-Status herauszukommen. Es stand, während der Entwicklung, immer im Schatten von Overwatch und als es dann herauskam, brach wenig später der große Hype um Fortnite los.

Wie Paladins wurde auch Gigantic vorgeworfen, ein Klon von Overwatch zu sein. Daran konnten auch recht ordentliche Reviews (76 % auf Metacritic) nichts ändern.

Nur ein halbes Jahr nach dem Release, schon am 31. Januar 2018, gaben die Entwickler bekannt, dass sie die Entwicklung von Gigatnic einstellen.

Spiel kommt im April 2024 zurück für PC und Konsolen

Das ist jetzt die Ankündigung: 6 Jahre nach dem Ende kommt Gigantic zurück.

Die „Gigantic: Rampage Edition“ bringt das Original-Spiel und zwei neue Helden, zwei neue Maps und einen schnelleren Modus zurück.

Das Spiel wird aber nicht Free2Play sein, sondern 20 $ kosten (wahrscheinlich dann 20 Euro für uns), jedoch über keine Mikrotransaktionen verfügen. Alles soll frei erspielbar sein.

Das Spiel soll am 9. April erscheinen, und zwar für PC, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One. Auch auf Steam und in den Epic Games Store kommt es.

So meldet ihr euch für die Beta von Gigantic an

Am 22. und 23. Februar startet eine Closed Beta – hier könnt ihr euch für die Beta auf Steam anmelden.

Alles etwas seltsam

Das steckt dahinter: Das hat schon einen seltsamen Beigeschmack. Denn Gigantic ist eines der erfolglosesten Spiele, an die man sich so erinnern kann.

Gearbox, die Gigantic jetzt rausbringen, haben mit Gigantic eigentlich auch nichts zu tun. Deren Hero-Shooter, der unterging, war Battle Born.

Die Rechte an Gigantic lagen bei Perfect World.

Aber die kriselnde Gruppe “Embracer Group” hat sowohl Gearbox als auch Perfect World gekauft und jetzt offenbar beschlossen, dass Gearbox ein neues Gigantic herausbringt.

Es wirkt etwas so, als will man da mit Gewalt noch irgendwie aus einer vertrackten Situation noch was herausholen.

Die Embracer Group ist die Gruppe, die sich böse verkalkuliert hat: Über Jahre haben sie alle möglichen Videospielfirmen aufgekauft, doch ein Milliarden-Deal ist geplatzt und jetzt schließen sie links und rechts Firmen und sorgen für Horror-Meldungen von verlorenen Arbeitsplätzen.

Das wichtigste deutsche Gaming-Studio für Rollenspiele macht wohl dicht