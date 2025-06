Der Großvater eines Gamers hat nur zwei Spiele auf Steam, aber in denen tausende Stunden – Die Community weiß sofort, was er braucht

Ein Gamer hat einen Einblick in die Steam-Bibliothek seines Großvaters gegeben. Der spielt nur 2 Spiele, die aber dafür tausende Stunden.

Das Titelbild ist ein Symbolbild und zeigt nicht den Herren, um den es in diesem Artikel geht.

Was ist das für ein Opi? Ein Gamer hat auf Reddit einen Screenshot vom Steam-Profil seines Großvaters geteilt und dazu geschrieben, dass dieser nur zwei Spiele spielt. Der Post sammelte in 20 Stunden über 47.000 Upvotes (Stand 8. Juni 2025, 14:00 Uhr)

Bei den beiden Spielen handelt es sich um Fallout 4 und Sid Meier’s Civilization VI. Insgesamt hat er in den beiden Spielen 11.000 Stunden verbracht. In das Strategiespiel Civilization VI steckte der Senior über 4.300 Stunden, in dem Rollenspiel von Bethesda (Fallout 4) hat er sogar rund 6.750 Stunden.

In beiden Spielen hat der Rentner, der laut einigen Reddit-Kommentaren seines Enkels in den 70ern ist, obendrein zahlreiche Achievements – er zockt also wirklich und schläft nicht einfach im Schaukelstuhl mit laufendem Spiel ein. Der Enkel wisse aber selbst nicht, wie er so viel Zeit in Fallout 4 verbringen kann, da er die Vanilla-Version des Spiels spielt, also auf Mods verzichtet.

Tipps aus der Community

Welche Spiele braucht der Rentner als Nächstes? Angesichts der beiden Lieblingsspiele des Seniors weiß die Community sofort, welche Games dem Herren ebenfalls Spaß machen könnten. In den Kommentaren stechen vor allem 2 Spiele als Vorschläge heraus:

The Elder Scrolls V: Skyrim – ebenfalls ein sehr beliebtes Rollenspiel aus der Schmiede von Bethesda

Age of Empires – eine erfolgreiche Strategiespiel-Reihe

Beide Vorschläge erhielten über tausend Upvotes von der Community. Andere Kommentare werfen zudem noch Spiele wie Crusader Kings 3, ENDLESS Legend oder weitere Fallout-Spiele wie Teil 3 oder New Vegas in den Raum.

Manche User haben Zweifel: Einige User in den Kommentaren glauben, dass der Screenshot vom Post-Ersteller selbst und nicht von seinem Großvater kommt, andere glauben, das Bild sei sogar mittels KI generiert. Letztere Vermutung basiert am „falschen“ Aussehen der Achievements.

Der Ersteller des Posts erklärte, dass er den Screenshot mit einem Tool hochskaliert hat, weil dieser eine schlechte Qualität habe. Dabei sei es zu den Fehlern gekommen. Er postete später den originalen Screenshot mit den richtigen Achievements in den Kommentaren (via Reddit).

Ist der Post glaubhaft? Insgesamt sind die Zweifel verständlich, weil es auf Reddit üblich ist, dass falsche Posts erstellt werden. User denken sich dann „coole“ Storys aus, um Karma-Punkte auf der Plattform zu farmen. Für die Echtheit der Geschichte spricht jedoch, dass der User in den Kommentaren mit anderen Nutzern interagiert und auf die Kommentare eingeht. Karma-Farmer wollen in der Regel ohne großen Aufwand Upvotes sammeln und ignorieren die Kommentare.

In den Kommentaren zeigen zudem weitere User Screenshots von älteren Gamern ihrer Familie. Der 67-jährige Vater eines Kommentators hat 16.000 Stunden in Civilization V und 7.000 Stunden in Fallout 4, ein Opa hatte 12.000 Stunden Borderlands 2.

Auf MeinMMO haben wir auch schon öfters über Shirley Curry berichtet, die auch liebevoll die „Skyrim-Oma“ genannt wird. Diese hat jetzt aber ein neues Rollenspiel für sich entdeckt: 89-jährige YouTuberin ist für Skyrim bekannt, wechselt nach 9 Jahren zu einem anderen Rollenspiel, kritisiert direkt die Steuerung