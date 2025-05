In Oblivion Remastered gibt es einen ganz besonderen, geheimen NPC, der euch übel beleidigt

In Oblivion Remastered gibt es ein Easter Egg, das bereits vor 19 Jahren im Original existierte. Ihr könnt einen Raum samt NPC finden, dessen Stimme Bethesda-Fans eventuell bekannt vorkommen könnte.

Um welchen NPC geht es? Egal ob im Original von Oblivion oder in der kürzlich erschienenen Remastered-Version, schrullige NPCs gibt es im Spiel so einige. Denkt nur an den Adoring Fan, den es auch in Starfield gibt. Weniger bekannt ist vermutlich ein Mann namens Alban Corinis.

Ihr findet ihn in einem geheimen Raum im Spiel und könnt mit ihm interagieren. Dabei werdet ihr Zeuge unterschiedlicher Emotionen des NPCs. Das Besondere: Die Figur wird in der englischen Sprachausgabe von niemand geringerem als Todd Howard, Chef von Bethesda und leitender Entwickler von Oblivion gesprochen.

Wählt ihr in seinem Dialog die richtigen Optionen, bekommt ihr einige witzige Zeilen zu hören und werdet mitunter beleidigt. Dafür müsst ihr den geheimen Raum aber erst einmal finden.

So findet ihr das Easter Egg und könnt den NPC ärgern

Wo befindet sich der Raum? Geheim ist der Raum mit dem NPC vor allem deshalb, weil er nicht im eigentlichen Spiel zu finden ist. Stattdessen müsst ihr am PC die Konsole öffnen, in dem ihr ~ drückt. Hier könnt ihr einen der zahlreichen Cheats aus Oblivion eingeben, oder besagten Raum aktivieren.

Gebt dazu folgenden Befehl ein: coc toddtest

Schon der Befehl gibt einen Hinweis, dass ihr es gleich mit Todd Howard zu tun bekommt. Nachdem ihr ihn mit Enter bestätigt, landet ihr in einem kleinen Haus, wo ihr den NPC Alban Corinis findet.

Sprecht ihn an und wählt im Menü eine von mehreren Emotionen wie Neutral, Fröhlich, Traurig oder Wütend aus. Daraufhin hört ihr Todd Howards Stimme, die einen oder mehrere Sätze in der jeweiligen Emotion sagt.

Im folgenden Video des YouTubers KnightRaven erhaltet ihr einen Eindruck von Todd Howards Künsten als Synchronsprecher:

Wiederholt ihr eine Emotion, ändert sich die Einstellung des NPCs euch gegenüber. Wählt ihr die Wütend-Option, sagt er zunächst: „Was? Das kotzt mich echt an!“

Wiederholt ihr das oft, sinkt eure Beliebtheit. Wechselt dann zur Option Neutral, beleidigt euch der NPC mit „Du bist wirklich ein Bastard“. Scheint so, als mag es Alban Corinis nicht, wenn man achtlos mit seinen Emotionen spielt.

Während sich vor allem in der Präsentation von Oblivion in der neuen Version einiges zum Hübscheren verändert hat, gibt es Easter Eggs wie dieses noch immer. Kanntet ihr es bereits und habt die verschiedenen Emotionen bereits ausprobiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein weiteres, augenzwinkerndes Element aus dem Original feiert ebenfalls seine Rückkehr: Mit dem Remaster zu Oblivion kehrt nicht nur das Rollenspiel zurück, sondern auch eine kostenpflichtige Pferderüstung