Bethesda begann 2006 eine Sünde, die Spieler bis heute hassen und das Remaster zu Oblivon bringt sie zurück

The Elder Scrolls IV: Oblivion ist ein legendäres Spiel, das von vielen Spielern bis heute geliebt wird. Aber der Titel war auch für einen verhassten Gaming-Trend verantwortlich, der es jetzt auch in das Remaster geschafft hat.

Am 22.04.2025 veröffentlichte Bethesda das Remaster zu The Elder Scrolls IV: Oblivion. Schon lange sprachen Gerüchte und Leaks von der Existenz des Spiels. Und das Remaster kommt wohl ganz gut an. Auf Steam ist das Spiel aktuell (Stand: 23.04.2025, 08:50 Uhr) auf sehr positiv.

Obwohl das RPG ein ikonischer und beliebter Titel von Bethesda ist, startete es 2006 auch einen Trend, der viele Gamer bis heute nervt: Mikrotransaktionen. Das originale Oblivion bot als kostenpflichtigen DLC für 2,50 € eine goldene Pferderüstung als kosmetisches Item an. Das startete ein Vorgehen, das heute völlig normal ist. Und auch das Remaster von Oblivion bietet Pferderüstungen, für die ihr zusätzlich zahlen könnt.

Wer mehr bezahlt, bekommt mehr Inhalte, auch 2 Pferderüstungen

Was sind das für zusätzliche Inhalte? Auf Steam kostet das Remaster zu Oblivion 54,99 €. Dabei ist nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterungen. Wenn ihr aber 10 € mehr bezahlt, gibt es zusätzliche Inhalte in Form von Quest, die euch Rüstungen, Waffen und Pferderüstungen freischalten.

Dazu wirbt man mit 2 Pferderüstungen: Order und Cataclysm. Wenn ihr euch erstmal nur die normale Edition geholt habt, könnt ihr auch für 10 € auf die Deluxe-Edition upgraden. Im normalen Hauptspiel könnt ihr aber auch ohne zusätzliches Geld Rüstungen für euer Pferd freischalten.

Wie reagiert die Community? Unter einem Tweet vom User @ManyATrueNerd (via x.com), der die kostenpflichtigen Pferderüstungen anspricht, sammeln sich gemischte Kommentare.

@FrenchgEwokKing (via x.com) schreibt, dass Bethesda es nur für die Memes getan hat. Dem stimmen auch andere User zu. @Ordovicius (via x.com) schreibt, dass man es trotzdem nicht kaufen soll, auch wenn es ein Meme ist. Für einen anderen Nutzer (via x.com) hat dieser zusätzliche DLC einen faden Beigeschmack.

Trotz des DLCs freuen sich viele Spieler, erneut die Welt von Oblivion erkunden zu können und das in neuer Grafik. Doch die Technik scheint noch nicht so gut zu funktionieren, wie sie soll. Auch mit guten Grafikkarten gibt es wohl Probleme: Oblivion Remastered ist auf Steam erschienen, doch Spieler schimpfen: Selbst mit einer RTX 4090 könnt ihr nicht flüssig spielen