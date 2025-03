Es hat fast 15 Jahre gedauert, bis die Spieler entdeckt haben, wie sie das nervigste Problem von Skyrim lösen können

Auch nach 14 Jahren entdecken Spieler immer wieder neues in dem Spiel The Elder Scrolls V: Skyrim. Ein Trick löst ein Problem und erleichtert das Spielerlebnis.

Was ist das für ein Problem? In Skyrim gibt es, gerade in den zu erkundenden Höhlen, so viel Loot, dass die Taschen der Spieler schnell voll werden. Wenn man überladen ist, kann der Charakter nur noch in Schrittgeschwindigkeit gehen und die Schnellreise ist nicht möglich.

Das bringt Spieler in einen Zwiespalt: Einerseits wollen sie nicht die wertvollen Items, die sie sich erkämpft haben, liegen lassen; andererseits ist der Weg zum nächsten Händler zu lang, um ihn in der langsamen Geschwindigkeit hinter sich zu bringen.

Eine der wichtigsten Kreaturen in Skyrim hätte es wegen eines hässlichen Konzepts fast nicht in das Spiel geschafft:

So könnt ihr all euren Loot mitnehmen, ohne überladen zu sein

Was ist das für ein Trick? Der reddit-User PibardoAnashelinsta fand nun eine Lösung für das Problem. Er postete in dem subreddit r/skyrim, dass er einen Trick entdeckt habe, um all den Loot mitzunehmen, ohne sich selbst zu überladen.

So funktioniert der Trick:

Sammelt all euren Loot ein, den ihr mitnehmen wollt

Sucht euch eine Leiche und stopft deren Taschen voll mit Items, die euch überladen

Sobald ihr nicht mehr überladen seid, belebt ihr die Leiche mit dem Beschwörungszauber „Leiche wiederbeleben“ wieder

Die wiederbelebte Leiche wird euch nun folgen. Jetzt könnt ihr per Schnellreise zu der nächsten Stadt oder Dorf.

Eure Begleitung wird das leider nicht überleben und bei der Ankunft nur ein Haufen Asche sein. Das ist aber in Ordnung, denn in dem Haufen Asche wird sich euer Loot befinden, den ihr ganz einfach entnehmen könnt, um es weiterzuverwenden.

Wie reagiert die Community? Die Kommentare sind voll von Spielern, die den Trick selbst noch nicht kannten und begeistert sind:

teaconnoisseur86 freut sich (via reddit): „Endlich … ein echter Hack. Gut gemacht!“

Artractive bedankt sich für den Trick (via reddit): „Das ist ein echter Abenteurer/Lebens-Hack! Schöner Fund und danke fürs Teilen!“

randyortonrko83 ist als neuer Spieler überrascht (via reddit): „Ich habe erst vor zwei Tagen angefangen Skyrim zu spielen und du hast einen Tipp. Danke dafür, Kumpel, ich habe von jemandem gehört, dass Beschwörung ein Retter ist, ich wusste nicht, dass es auf diese Weise funktioniert.“

Skyrim ist ein so großes und komplexes Spiel, dass fast 15 Jahre nach Release immer noch Dinge von Spielern entdeckt oder ausprobiert werden. MeinMMO-Autorin Johanna hat nach jahrelangem Spielen ebenfalls etwas Neues für sich entdeckt: Ich hatte 14 Jahre lang Angst, eine Fähigkeit in Skyrim zu nutzen – Jetzt habe ich es probiert und wurde enttäuscht