Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben in einem Livestream die ersten Content-Pläne für 2025 offengelegt. Auf die größte Resonanz stößt dabei eine eher kleine, aber sehr feine Ankündigung.

Was war das für ein Livestream? Es ist Tradition, dass die Verantwortlichen von The Elder Scrolls Online im Januar ein Event veranstalten, um einen ersten Ausblick auf die Content-Pläne für das neue Jahr zu geben. Da macht auch 2025 keine Ausnahme.

Neu ist indes, dass es dieses Mal keine Vorstellung des nächsten Kapitels gab. Der Grund dafür: ESO wird wohl nie wieder im Sommer eine große Erweiterung erhalten. Stattdessen möchte man in Zukunft ein saisonales Modell etablieren. Davon war im neuen Livestream aber noch nichts zu sehen, da euch im ersten Quartal des Jahres noch ein klassisches Paket aus Verlies-DLC und kostenlosem Update erwartet.

Ende 2024 gab’s ein großes Update für die Schlachtfelder von ESO:

Was wurde für ESO angekündigt? Der neue, gewohnt kostenpflichtige Verlies-DLC „Fallen Banners“ sowie das kostenlose Update 45 sollen am 10. März 2025 für PC und Mac beziehungsweise am 25. März 2025 für die Konsolen erscheinen. Mit am Start:

die beiden Verliese „Schanze der Abgeschiedenen“ und „Lep Seclusa“ – Neu ist hier, dass man die Verliese wohl nicht mehr über Kronen kaufen kann („Während das Update als Aktualisierung des Grundspiels für alle ESO-Spieler kostenlos ist, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei ESO Plus, um Zugriff auf den Verlies-DLC zu bekommen und ihn spielen zu können“)

die neue Testkampagne „Champions Cyrodiils“, in der man in Zukunft die geplanten Neuerungen für die PvP-Zone Cyrodiil ausgiebig testen möchte

Visuelle Überarbeitung der Startgebiete Betnikh, Stros M‘Kai, Ödfels, Bal Foyen und Khenarthis Rast sowie der Tamriel-Karten

erhöhtes Lauftempo für Mounts zum Start

Überarbeitung bestimmter Championpunkte für das Handwerk

verbesserte Sichtbarkeit der Werte für Mundussteinsegen

Fehlt da nicht was? Die Highlight-Neuerung, die im Livestream genannt wurde, soll leider erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen (aber schon mit Update 45 auf dem PTS landen): Addon-Support für die Konsolen. Ähnlich wie beim PC sollt ihr Modifikationen für ESO in Zukunft einfach auswählen, herunterladen und aktivieren können.

Wie wichtig Addon-Support für Spiele sein kann, zeigt gerade die Elder-Scrolls-Reihe seit vielen Jahren eindrucksvoll. Dank der Inhalte der Fans war beispielsweise Skyrim von 2011 über eine Dekade lang ein erfolgreicher Dauerbrenner, der mehrfach aufgelegt wurde.

Wie bewertet die Community das? Dass man die Verliese nicht mehr über Kronen erwerben kann, nervt einige Spieler. Die Neuerungen von Update 45 werden indes wohlwollend abgenickt. Auf den offiziellen Addon-Support für Konsolen freuen sich viele Spieler.

Ihvalen kritisiert die neue Verlies-Politik auf Reddit: „Ich bin nicht daran interessiert, ESO Plus oder irgendeine Art von Abonnement für ein MMORPG zu bezahlen, deshalb hatte ich ESO damals gewählt. Wenn sie Inhalte hinter das Abo setzen, dann ist es Zeit, weiterzuziehen.“

oussebon lobt die Pläne für Update 45 auf Reddit: „Für mich sind die offensichtlichen Bemühungen, die sich an neue Spieler richten, der wichtigste Pluspunkt: die Änderungen an der Art und Weise, wie Wegschreine auf der Tamriel-Karte angezeigt werden, die Erhöhung der Geschwindigkeit der Basis-Reittiere, die Auffrischung der Startzonen.“

EmbarrassedPianist59 unterstreicht auf Reddit, wie wichtig Addon-Support ist: „Ich bin buchstäblich wegen der Addons auf den PC gewechselt. ESO ist das einzige Spiel, für das ich meinen PC benutze. Jetzt brauchte ich also eigentlich gar keinen PC mehr zu kaufen.“

Coast_watcher feiert die Ankündigung für Konsolen-Addons (via Reddit): „Das ist die beste Nachricht, ob sie nun Teil der neuen Roadmap ist oder nicht.“

Da ESO ein MMORPG ist, in dem man sich mit vielen anderen Spielern auf einem Server befindet, ist das, was Addons leisten können und dürfen, im Vergleich zu den Skyrim-Addons aber natürlich stark eingeschränkt. Wenn ihr wissen möchtet, was es für Mods aus der Community gibt, schaut beispielsweise in unserer Liste der 10 besten Addons für ESO rein.