Die 10 besten Addons für ESO im Jahr 2023

Das MMORPG The Elder Scrolls Online kann mit Erweiterungen, den sogenannten Addons, von Spielern modifiziert werden. Hier erfahrt ihr, welches die 10 Must-Haves an Addons sind, die ihr 2023 braucht. MeinMMO-Autorin MiezeMelli hat dabei ein Ranking der besten Addons erstellt.

Was sind Add-Ons in ESO? Add-Ons sind kleine Erweiterungen, welche von externen Leuten (meistens ESO-Spielern) geschrieben wurden. Es sind also keine offiziellen Features, sondern stellen vielmehr eine offene Schnittstelle dar, damit die Spieler selbst das Spielen aktiv mitgestalten können. Vergleichbar sind sie wohl mit den bekannteren Mods aus anderen Spielen.

Hier sind unsere Top 10 unter den Add-Ons in ESO:

Platz 10 – BeamMeUp – Teleporter (Fast Travel)

Mit dem Add-On BeamMeUp könnt ihr Wegschreine freischalten und super einfach Spuren und Fundberichte sammeln. Leider wurde mit einem der letzten Updates des Grundspiels zwar die Möglichkeit Wegschreine ohne Vollenden des Reisevorgangs freizuschalten deaktiviert, dennoch könnt ihr die Funktion immer noch nutzen. Ihr müsst allerdings den Reisevorgang abschließen, um einen Wegschrein freizuschalten.

Platz 9 – Dolgubon’s Lazy Writ Crafter

Mit dem Add-On Dolgubon’s Lazy Writ Crafter könnt ihr die Handwerksdaylies noch bequemer machen, als das Grundspiel es uns inzwischen anbietet. Ihr könnt wirklich im Autopilot über jede Handwerksbank fahren und die erforderlichen Items werden automatisch hergestellt. Das bietet sich an, wenn ihr schon eine Menge Charaktere besitzt und die Daylies schnell abgearbeitet haben wollt.

Lazy Writ Crafter erledigt automatisch eure Handwerksdaylies.

Platz 8 – WritWorthy

Mit dem Add-On WritWorthy könnt ihr zuvor markierte Meisterschriebe fertigen, ohne wirklich nachdenken zu müssen. Ähnlich wie Dolgubon’s Lazy Writ Crafter, eben nur für Meisterschriebe. Ihr müsst nur noch die passende Set-Bank anwählen, damit es hergestellt wird. Es eignet sich besonders für eine große Menge an Schrieben.

Inzwischen hat Dolgubon’s Lazy Writ Crafter auch eine Funktion für Meisterschriebe, jedoch besitzt diese nicht die Übersicht wie WritWorthy.

Platz 7 – WPamA (What Pledges at my Alts)

WPamA ist ein charakterübergreifendes Add-On. Hier findet ihr alle Infos zu Pledges, Weeklys, Weltenboss-Quests und Co auf einen Blick. Also alles, was mit einem Cooldown verbunden ist. Die verbleibende Zeit wird euch ebenfalls angezeigt. Das Add-On ist super praktisch, um bei mehreren Charakteren den Überblick zu behalten.

Platz 6 – AwesomeGuildStore

Wenn ihr in ESO Handel betreiben wollt oder nach bestimmten Items sucht, dann bietet das Add-On AwesomeGuildStore die Möglichkeit viel genauer und übersichtlicher in den Gildenläden zu suchen, als ihr es vom Grundspiel gewohnt seid.

Platz 5 – Tamriel Trade Center

Ebenso wie das voherige Add-On, ist Tamriel Trade Center für den Handel in ESO ausgelegt. Dabei handelt es sich um eine große Datenbank, die Preise ermittelt. Außerdem könnt ihr mit der Nutzung des Clients eure angebotenen Items direkt in die Datenbank hochladen, sodass sie von anderen Spielern gefunden werden können.

Über die Website von TTC könnt ihr, auch ohne das Add On zu besitzen, nach Items in den verschiedenen Gildenläden suchen.

Platz 4 – Combat Metrics

Combat Metrics ist das Must-Have an Analyse-Tools für den Kampf. Dieses Add-On analysiert sehr genau den eingehenden und ausgehenden Schaden. So könnt ihr Fähigkeiten vergleichen, an eurem eigenen Kampfstil arbeiten und euch an das beste Setup herantasten.

Platz 3 – Craftstore

Das Add-On Craftstore gibt euch eine charakterübergreifende Übersicht über eure Handwerke und alles, was damit zu tun hat (z.B. Handwerksstile und erforschte Eigenschaften).

Platz 2 – Map Pins

Mit dem Add-On Map Pins könnt ihr euch zusätzliche Symbole auf der Karte einblenden lassen. Das betrifft sowohl Orte, Himmelsscherben als auch Quest-relevante Orte (z. B. für die Psijik-Gilde). Rechts in eurer Karten-Ansicht habt ihr die Möglichkeit, die verschiedenen Filter ein- und auszuschalten.

Links seht ihr die besagten Filter von Map Pins, welche euch zusätzliche Symbole auf der Karte anzeigen.

Platz 1 – Wizard’s Wardrobe

Das Add-On Wizard’s Wardrobe bietet euch die Möglichkeit, verschiedene Setups für jede Situation zu speichern. Dabei wechselt es automatisch auf das richtige Set. Ihr könnt es jedoch auch so einstellen, dass ihr die Setups auf einen Hotkey legt.

Welches sind eure liebsten Add-Ons? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

