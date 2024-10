Ein Spieler liest 337 Bücher in Skyrim, vergleicht die Länge mit einem Band von Game of Thrones

In The Elder Scrolls: Skyrim stoßen Spieler immer mal wieder über Bücher, die sie sogar lesen können. Ein Spieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, all die 337 Bücher zu lesen, die etwas mit der Lore zu tun haben. Sein Fazit: Macht es nicht.

Wie hat er das gemacht? Ein Spieler hat die 337 Bücher gelesen, die aus Romanen oder Geschichten bestehen und die Lore des Spiels erweitern. Insgesamt hat Skyrim nämlich mehr als 820 Schriftstücke (via The Unofficial Elder Scrolls Pages), doch der Spieler ließ Tagebücher und Notizen aus, die nichts mit der Mythologie von Skyrim zu tun haben.

Nur die 337 Bücher, die er las, gewähren einen Eindruck von der Kultur und der Geschichte des Spiels. Sie vermitteln Informationen zu verschiedenen Völkern und Fraktionen, die Tamriel bewohnen. Das tun sie in unterschiedlichsten Formen, wie etwa Kurzgeschichten über mächtige Artefakte oder die Politik des Kontinents.

Den Trailer zu Skyrim könnt ihr euch hier ansehen:

Einige der Bücher aus Skyrim lohnen sich

Um die Schriftstücke zu bewerten, hat der Spieler sie in mehrere Kategorien eingeordnet:

Historisch: Größtenteils Biografien, die meisten fand er sehr langweilig

Instruktionen, meistens Rezepte oder Anleitungen für Gerichte oder Ausrüstung

Good Fiction: die einzigen Bücher, die er genossen hat

Akademisch: Erinnerte ihn ans College

Mythisch: Unterscheiden sich inhaltlich kaum von den historischen, seien aber spannender

Dramatisch: Theaterstücke und Gedichte

Eh: Alle Bücher, die er nirgendwo anders einordnen konnte

In der Good-Fiction-Kategorie konnte er sogar seine Top 5 nennen, die er genossen hat. Für ihn sollten alle Skyrim-Spieler zumindest diese Titel gelesen haben, wenn sie Interesse an der Lore haben. Das Video, das im Auftrag von Polygon gedreht wurde, könnt ihr euch hier ansehen:

Wie lang waren die Bücher? Die 337 Bücher, die er gelesen hat, hatten mehr als 316.000 Wörter. Damit sind die Bücher in etwa so lang wie der 2. Teil von A Song of Ice and Fire, der Vorlage für die beliebte Serie Game of Thrones.

Sollte man das nachmachen? Grundsätzlich kann der Spieler nicht empfehlen, sich die gesamten 337 Bücher anzuschauen. Lediglich seine Top 5 an Good Fiction könne er empfehlen. Doch auch Spieler, die sich mehr für die Überlieferungen und Hintergründe des Spiels interessieren, könnten vermutlich ihren Spaß damit haben.

Das Fazit des Spielers ist es also, dass er die Bücher nur für andere Fans gelesen hat, damit sie es nicht machen müssen. Zum Glück hatte er es sich nicht zur Aufgabe gemacht, auch noch die restlichen Bücher zu lesen, die nichts mit der Lore zu tun haben. Sonst kämen wohl weitere Bände von A Song of Ice and Fire dazu, zumindest von der Länge her.

Das Beispiel ist nur eines von vielen, bei denen Spieler viel Zeit in Skyrim stecken, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein anderer Fan hat sogar 13 Jahre gebraucht, um sein Vorhaben umzusetzen: Spieler erreicht in Skyrim 13 Jahre nach Release das höchste Level, indem er 43 Stunden den gleichen Zauber wirkt