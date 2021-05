In Elder Scrolls IV: Oblivion gab es einen lustigen Begleiter, der den Spieler regelrecht angebetet hat. Dieser NPC kehrt nun mit der neuen Erweiterung Blackwood zu The Elder Scrolls Online zurück.

Was ist das für ein NPC? Der Adoring Fan war ein Begleiter in Oblivion, den ihr euch über den Titel “Grand Champion” in der Arena verdienen konntet.

Dieser Fan war zwar als Helfer nur bedingt nützlich, überzeugte aber durch seine lustigen Dialoge, in denen er den Spieler angebetet und ihm Angeboten hat, alles für ihn zu tun:

Ja, oh großer und mächtiger Champion? Gibt es etwas, das ihr braucht? Kann ich eure Waffe tragen? Eure Stiefel putzen? Eine Rückenmassage, vielleicht? Ein Zitat vom Adoring Fan aus TES IV

Wie sieht es nun mit Blackwood aus? Mit der neuen Erweiterung Blackwood tauchen die Spieler in ESO wieder in die Inhalte von Oblivion ein. So wird das Gebiet Dunkelforst erkundet und der Daedra-Fürst Mehrunes Dagon spielt eine Rolle in der Story.

Auch der Adoring Fan kehrt mit der Erweiterung ins Spiel zurück. Oder eher, sein Urururgroßvater, immerhin spielt Blackwood etwa 900 Jahre vor Oblivion.

Das ist der Adoring Fan aus TES IV: Oblivion.

“Ich kann mich in Gefahr begeben, damit ihr mich retten könnt”

Wie tritt der Fan in Blackwood auf? In ESO trägt der NPC den Namen “The Adoring Admirer” (der anbetende Bewunderer) und er taucht an verschiedenen Orten auf der Karte auf. Und auch diesmal betet er den Spieler wieder an.

Beim ersten Treffen ist der Bewunderer begeistert, euch überhaupt getroffen zu haben. Er bezeichnet den Spieler als “Töter von Legenden” und möchte sich sogar mit Absicht in Gefahr bringen, damit ihr ihn retten könnt.

Je öfter ihr ihn trefft, desto größer sind die Probleme, in denen er steckt.

Es gibt sogar einen Erfolg, für den ihr den Bewunderer gleich 4 Mal auf der Karte finden müsst. Er trägt den Namen “Meistbewundert” und bringt 10 Errungenschaftspunkte.

Der YouTuber Hack The Minotaur hat den NPC bereits zweimal gefunden und zeigt auch seine lustigen Dialoge in einem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gibt es weitere Easter Eggs und NPCs in Blackwood? Ja, der YouTuber Hack The Minotaur hat sogar zwei von ihnen in seinem Video gezeigt:

Der eine ist Ylahizu the Magnificent, der euch jedes Mal einen Zaubertrick zeigt, wenn ihr ihn trefft

Roslynne kann ebenfalls mehrfach im Gebiet getroffen werden und gibt jedes Mal einen neuen Hinweis auf einen Schatz, den man in Blackwood finden kann

Zudem gibt es im Gebiet Dunkelforst und auch in der Geschichte immer wieder kleine Easter Eggs, die in Richtung TES IV: Oblivion deuten. Wer also den Singleplayer gespielt hat, wird auf jeden Fall seinen Spaß haben.

Wie gut ist Blackwood? Am 1. Juni erscheint die neue Erweiterung Blackwood offiziell. Doch schon jetzt könnt ihr sie auf dem Test-Server ausprobieren. Dort waren auch wir von MeinMMO unterwegs und sind von vielen Inhalten richtig begeistert. Einen Anspielbericht zur Erweiterung findet ihr hier:

ESO: Die neue Erweiterung Blackwood macht viel mehr Spaß als Greymoor