Fans bauen Oblivion in Skyrim nach, werden dafür sogar von Bethesda belohnt

Das Remake dürfte vor allem MeinMMO-Autor Christoph Waldboth freuen. Er kehrt jedes Jahr in das Original-Spiel zurück, weil ihm eine Sache dabei besonders gut gefällt. Im Remastered wird er hoffentlich genauso viel Spaß haben: Seit zehn Jahren spiele ich während der Feiertage ein und dasselbe Spiel und es fühlt sich noch immer an wie nach Hause kommen

Ein großes Dankeschön an unsere Freunde für ihre anhaltende Unterstützung von Skyblivion! Als große Fans sind wir sehr dankbar für das großzügige Geschenk von Oblivion Remastered Game Keys für unser gesamtes Modding-Team! Das bedeutet uns so viel. Wir danken euch für alles, Bethesda.

Was haben sie stattdessen bekommen? Wie das Team auf X berichtet, hat sich Bethesda an das Fan-Projekt gewandt. Doch statt einer Aufforderung, die Entwicklung des Spiels einzustellen, gibt es gute Neuigkeiten.

Andere Publisher reagieren auf solche Fan-Projekte damit, dass sie die Spieler bitten, es einzustellen. Ein Beispiel ist Activision. Hier wurden sämtliche Fan-Server zu Call of Duty geschlossen , da Fans plötzlich eine Unterlassungserklärung per Post bekommen haben.

Was ist das für ein Fan-Projekt? Skyblivion ist ein Fan-Remake zu Oblivion, das in der Creation Engine von Bethesda als Mod für Skyrim erstellt wurde. Die Ersteller bauen dabei auf den originalen Titel samt seiner DLCs auf, fügen aber weitere Inhalte hinzu:

Eine Gruppe aus Skyrim-Spielern baut die Welt aus The Elder Scrolls 4: Oblivion als Mod für TES 5: Skyrim nach. Mit dem Release des offiziellen Remakes zu Oblivion stand die Frage im Raum, was mit dem Fan-Projekt passiert. Doch statt einer Forderung von Bethesda gibt es ein tolles Geschenk.

