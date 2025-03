Elder Scrolls Online bringt eine besondere Kampagne, in der es keine Quests gibt und euer Level keine Rolle spielt 

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat momentan eine besondere Kampagne am Laufen, die für die Zukunft des Spiels hilfreich sein wird. Sie läuft insgesamt eine Woche lang und bietet allen Spielern eine faire Chance unter besonderen Regeln.

Was ist das für eine Kampagne? Vom 24. bis zum 31. März 2025 ist der Champion Test in der Vengeance Campaign aktiv. Es ist ein einwöchiger Test für alle Spieler, die auf dem PC oder dem Mac spielen. Die Kampagne ist eine vereinfachte Form der Cyrodiil-Kampagne mit besonderen Regeln für die Spieler.

Der Test dient den Entwicklern dazu, herauszufinden, welche Stellschrauben sie an dem Spiel festziehen müssen, um die Performance und Leistung zu bessern. Vor allem in PvP-Kämpfen. Während dieses Tests sind alle anderen Cyrodiil-Kampagnen deaktiviert.

Im Trailer seht ihr alles Wichtige zu dem 44. Update von ESO:

Besondere Regeln für bessere Performance

Die besonderen Regeln: Alle Spieler, deren Stufe sich zwischen 10 und 50 befindet, können an dem Test teilnehmen. Das Level spielt somit keine große Rolle. Es kann nur zwischen standardisierten Builds mit vorgegebenen Fähigkeiten und Gegenständen ausgewählt werden.

Die Klasse kann nicht verändert werden, auf die Bank oder Händler kann ebenfalls nicht zugegriffen werden. Außerdem ist das Champion-System ausgeschaltet und es gibt keine Quests.

All dies dient dazu, einheitliche Regeln für den Test zu haben, um so genau schauen zu können, wo es noch Verbesserungsbedarf in der Performance gibt. Zudem haben so alle Spieler die gleichen Chancen.

Verlassen Spieler Vengeance, kann alles mitgenommen werden, unter anderem Allianz- und Championspunkte, aber nicht die gesammelten Gegenstände.

Was gibt es noch? Neben dem Test könnt ihr auch noch bis zum 31. März die Cyrodiil Conquest Golden Pursuit -Kampagne spielen. Hier warten jede Menge Gold und andere Belohnungen auf euch, wenn ihr PvP-bezogene Aktivitäten abschließt.

Die Entwickler von The Elder Scrolls Online machen mit diesem Test einen wichtigen Schritt für die bessere Leistung des Spiels. Vor kurzem wurde angekündigt, dass auch Mods für die Konsolenspieler kompatibel gemacht werden sollen: Elder Scrolls Online bringt für Konsolen endlich das, was Skyrim zu einem Dauerbrenner gemacht hat – die Spieler feiern