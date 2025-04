Oblivion Remastered: Die besten Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Console

Genau wie in Skyrim könnt ihr auch in Oblivion Remastered die Konsole öffnen, um eure Cheats einzugeben und ein bisschen zu tricksen. Wir zeigen euch, wie ihr die Cheats in The Elder Scrolls Oblivion eingeben könnt und welche Console Commands existieren.

Wie gebe ich Cheats ein? Um Cheats in Oblivion Remastered einzugeben, müsst ihr die Konsole öffnen. Klickt dafür einfach auf die (~) Taste. Nun öffnet sich ein neues Eingabefenster im Spiel und ihr könnt anfangen, eure Cheats einzugeben.

Beachtet, dass ihr beim Aktivieren von Cheats keine Errungenschaften mehr für euren geladenen Spielstand verdienen könnt. Möchtet ihr also doch noch Erfolge verdienen, könnt ihr einfach den Spielstand laden, mit dem ihr noch nicht gecheatet habt.

Auf welchen Plattformen kann ich Cheats verwenden? Cheats können nur auf dem PC verwendet werden. PS5 sowie Xbox gehen leider leer aus.

Die besten Cheats für Oblivion Remastered

In der folgenden Tabelle findet ihr nun den Cheat sowie eine Beschreibung, was der Cheat genau tut. Größtenteils sollten alle alten Cheats aus dem alten Oblivion noch funktionieren, es gibt aber dennoch Ausnahmen.

In der Liste findet ihr eckige Klammern, diese werden nicht mitgeschrieben. ID und X werden mit ihren gewünschten Werten und Items ausgefüllt. Da es unzählige IDs in Oblivion gibt, verlinken wir euch zu den jeweiligen Cheats Quellen, in denen ihr eure gewünschten Items finden könnt.

Cheat Beschreibung tgm Aktiviert den God Mode. player.additem [ID] [X] Fügt ein spezifisches Item und Anzahl in das Inventar eures Charakters. (Quelle: Item-IDs) removeitem [ID] [X] Entfernt ein spezifisches Item und Anzahl in das Inventar eures Charakters. unlock Wählt eine Kiste oder Türe mit eurer Maus aus und entriegelt sie. player.setlevel [X] Setzt euer gewünschtes Charakter-Level. advlevel Erhöht euer Level um eine Stufe. modpca [attribute] [X] Fügt eine bestimmte Anzahl an Punkte zu eurem gewählten Attribut. setav [attribute] [X] Setzt euren gewählten Wert für ein spezifisches Attribut. player.setAV [skill] [X] Setzt euren gewählten Wert für einen spezifischen Skill. advskill [skill] [X] Levelt einen spezifischen Skill auf euren festgelegten Wert. SetPCFame [X] Setzt einen spezifischen Wert für euren Ruhm. SetPCInfamy [X] Setzt einen spezifischen Wert für eure Verrufenheit. kill Wählt mit eurer Maus ein Ziel aus und tötet es sofort. killall Tötet alle Lebewesen in euer Umgebung. stopcombat Wählt mit eurer Maus ein Ziel aus und stoppt euren Kampf. startcombat Wählt mit eurer Maus ein Ziel aus und startet einen Kampf. player.setcrimegold 0 Reduziert euer Kopfgeld wieder auf 0. setcrimegold [X] Erhöht euer Kopfgeld auf einen festgelegten Wert. player.payfinethief Zahlt euer Kopfgeld, ohne eure gestohlenen Waren auszuhändigen. player.setscale [X] Verändert die Größe des eigenen Charakters. setscale [target] [X] Verändert die Größe eines ausgewählten Ziels. psb Gibt euch alle Zauber. completequest [questID] Schließt automatisch die ausgewählte Quest ab. (Quelle: Quest-IDs) player.setfactionrank [ID] [X] Erhöht den Rang der ausgewählten Fraktion auf euren vorgegebenen Wert. coe (X),(Y) Teleportiert euch zu den eingegebenen Koordinaten. player.placeatme [ID] [X] Erzeugt eine Kopie eines Items oder NPCs an den Ort eures Charakters. fov [X] Ändert eure FOV an den von euch eingegeben Wert. tmm 1 Entdeckt alle Marker auf der Map. tfow Deckt die gesamte Map auf. SexChange Ändert euer Geschlecht. ShowRaceMenu Öffnet das Menü, um euer Volk zu ändern. ShowBirthsignMenu Öffnet das Menü, um euer Sternzeichen zu ändern. ShowClassMenu Öffnet das Menü, um eure Klasse zu ändern. ShowEnchantment Öffnet das Menü der Verzauberungen. ShowSpellMaking Öffnet das Menü, um Zauber zu kreieren. SetOwnership Ändert den Besitzt eines Items oder Gebäudes. save [name] Erstellt einen Spielstand mit eurem ausgewählten Text. qqq Schließt sofort das Spiel. tm Zeigt Menüs und UI. tfc Aktiviert den Free-Cam-Modus. Einige der besten Cheats für Oblivion Remastered (via gamerant.com)

Das waren die besten Cheats, die ihr in Oblivion Remastered eingeben könnt. Wie unsere Kollegen von der GameStar berichteten, könnte die Aktivierung einiger Cheats für Probleme bei der Performance, sowie Abstürzen sorgen. Seid also vorbereitet und sorgt für Backups. Interessieren euch lieber die Sternzeichen und ihr wisst nicht, für welches ihr euch entscheiden solltet? Hier findet ihr eure Antwort: Oblivion Remastered: Welches Sternzeichen sollte ich wählen?