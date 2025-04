Oblivion Remastered: Welches Sternzeichen sollte ich wählen?

In TES: Oblivion Remastered müsst ihr vor eurer Reise durch Cyrodiil ein Sternzeichen für euren Charakter auswählen. 13 Stück stehen zur Auswahl, doch welcher passt zu euch? Wir zeigen es euch.

Welche Sternzeichen gibt es? Insgesamt stehen euch 13 Sternzeichen zur Auswahl, und jeder von ihnen bringt seine eigenen Eigenschaften mit sich. Beachtet, dass ihr nur ein Sternzeichen vor eurer Reise auswählen könnt, es ist also gut zu wissen, welches sich lohnt und welches ihr ignorieren solltet. Folgende stehen zur Auswahl:

Der Krieger Stärke +10 Konstitution +10

Der Magier Magika +50

Der Dieb Geschick +10 Schnelligkeit +10 Glück +10

Das Schlachtross Schnelligkeit +20

Der Lehrling Magika +100 Anfällig gegen Magie 100 %

Der Schatten Unsichtbarkeit Dauer: 60, begrenzt auf eine Anwendung pro Tag

Das Ritual Lebensenergie wiederherstellen: 200 Punkte sofort, begrenzt auf eine Anwendung pro Tag. Untote vertreiben – Wert: 100, Dauer: 30

Der Atronach Magika +150 Zauber-Absorption 50 % keine Magika-Regenerierung

Der Turm Durchschnittliches Schloss öffnen, begrenzt auf eine Anwendung pro Tag Schaden reflektieren: Wert: 5, Dauer: 120

Der Fürst Lebensenergie-Wiederherstellen: Dauer: 15, Wert 6 Anfälligkeit gegen Feuer: 25 %

Die Fürstin Willenskraft +10 Konstitution +10

Die Liebende Lähmen (Berührung, Dauer: 10) begrenzt auf eine Anwendung pro Tag Kosten: Ausdauer -120

Die Schlange Schaden mit Gift auf Lebensenergie und Ausdauer – Dauer: 20



Nun wissen wir, was die einzelnen Sternzeichen draufhaben, doch für welchen sollte man sich entscheiden? Wir zeigen euch die drei besten Optionen.

Diese 3 Sternzeichen solltet ihr wählen

Welche Sternzeichen sind die besten? Pauschal lässt sich das nicht festlegen, da jeder Spieler einen anderen Spielstil präferiert und einen anderen Build angehen möchte. Sollte euch das aber egal sein und ihr möchtet gleich zu Beginn eine solide Wahl parat haben, solltet ihr auf folgende Sternzeichen setzen:

Allgemein bestes Sternzeichen: Der Dieb

Was macht den Dieb so stark? Der Dieb profitiert von drei starken Attributen:

Geschick +10

Schnelligkeit +10

Glück +10

Geschick verbessert euren Umgang mit Fernkampfwaffen sowie eure Ausdauer. Schnelligkeit erhöht zudem euer Bewegungstempo, was vor allem in brenzlichen Situationen nützlich sein kann.

Zu guter Letzt profitiert ihr von einem erhöhten Glück, was eure Überlebenschancen erhöht. Ihr seid resistenter gegen Krankheiten, löst seltener Fallen aus und seid erfolgreicher im Glücksspiel. Alles in allem ist der Dieb vor allem für diejenigen etwas, die noch nicht genau wissen, in welche Richtung ihr Build gehen soll. Ihr könnt mit ihm also nichts falsch machen.

Das beste Sternzeichen für Magier: Der Atronach

Was macht den Atronach so stark? Der Atronach bietet euch spezifische Boni, die sich vor allem für Magier lohnen:

Magika +150

Zauber-Absorption 50 %

keine Magika-Regenerierung

Was den Atronach so lohnenswert macht, ist sein großer Magika-Boost und seine Zauber-Absorption. Ihr habt eine 50 % Chance, jeden Zauber eurer Feinde in euch aufzusaugen, zu neutralisieren und die Energie in Magika umzuwandeln. Da Zauber eine gefährliche Bedrohung darstellen, ist das sehr praktisch.

Der einzige Malus an dem Sternzeichen ist die fehlende Magika-Regenerierung, die ihr jedoch mit der Absorption und Tränken gegensteuern könnt. Ihr solltet dieses Zeichen wählen, wenn ihr vor allem als Magier durchstarten wollt.

Das beste Sternzeichen für Nicht-Magier: Der Krieger

Was macht den Krieger so stark? Der Krieger ist vor allem für hartgesottene Schwertkämpfer gedacht, denn mit folgenden Attributen könnt ihr rechnen:

Stärke +10

Konstitution +10

Die Konstitution erhöht die Menge an Lebenspunkten, die ihr pro Stufenanstieg erhaltet. Damit haltet ihr mehr Schläge aus, bevor ihr sterben solltet. Mit der erhöhten Stärke profitiert ihr aber vor allem als Nahkämpfer von erhöhtem Schaden und Traglast.

Möchtet ihr lieber von dem Konstitution-Bonus profitieren, seid aber lieber als Magier unterwegs, dann solltet ihr auf das Sternzeichen der Fürstin setzen.

Kann ich mein Sternzeichen ändern? Leider nicht. Wenn ihr euren Charakter erstellt habt, bekommt ihr nach dem Tutorial die Chance, ein letztes Mal euren Charakter abzuändern sowie das Sternzeichen anzupassen. Hier ist die letzte Chance, das zu tun. Beendet ihr den Kerkerbereich von Oblivion könnt ihr euer Sternzeichen nicht mehr ändern.

Es lohnt sich also, bevor ihr den Kerker verlasst, abzuspeichern. So könnt ihr dann, solltet ihr nicht zufrieden sein, den alten Spielstand laden, ohne euren Charakter erneut gestalten zu müssen. Dann habt ihr erneut die Chance, euer Sternzeichen zu wechseln.

Was ist mit den anderen Sternzeichen? Auch die restlichen Sternzeichen, die es nicht unter den besten geschafft haben, besitzen ihre Daseinsberechtigung.

Sie sind aber entweder schlechter, bieten unnötige Talente, die vor allem im Late-Game redundant werden oder sind einfach zu nischig in ihrem Nutzen. Gerne könnt ihr aber herumexperimentieren und uns eure Meinungen dazu in den Kommentaren nennen.