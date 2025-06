Ich kann nicht aufhören, eine Demo auf Steam zu spielen, obwohl ich das Genre eigentlich hasse

Das Steam Next Fest ist aktuell die beste Gelegenheit, kommende Spiele zu testen. Als MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen einen Namen gelesen hat, war für sie eigentlich schon vor dem Testen klar, dass sie sich das Spiel holen wird. Und das, obwohl sie das Genre hasst.

Wer schreibt hier? Jasmin Beverungen setzte vor einigen Jahren keinen Fuß in Roguelikes und Roguelites, da sie es albern fand, immer wieder dieselben Inhalte zu erleben. Moonlighter hat ihre Sicht auf das Genre verändert und so die Tür für weitere, tolle Titel wie Inscryption oder Slay the Spire geöffnet.

Seit einigen Jahren sind Roguelikes sowie Roguelites nicht mehr wegzudenken. Spiele wie Hades und sein Nachfolger sind durch die Decke gegangen. Allerdings habe ich lange Zeit nicht verstanden, was daran so spaßig sein soll, immer und immer wieder dieselben Inhalte zu erleben, nur eben mit unterschiedlichen Gegnerkombinationen und Räumen. Ich brauche normalerweise mehr Abwechslung, damit mich ein Spiel bei der Stange halten kann.

Das erste Spiel aus dem Genre, das mein Interesse wecken konnte, war Moonlighter. In diesem Spiel mischen die Entwickler das Roguelite-Gameplay mit einer Shop-Simulation. Da ich großer Fan von Café- und Laden-Simulationen bin, wollte ich dem sonst so monotonen Genre eine Chance geben.

Und was soll ich sagen: Es war Liebe auf den ersten Blick! Moonlighter hatte mich mit seinem endlosen Grind so in den Bann gezogen, dass ich es erst nach einigen Wochen aus den Händen legen konnte. Beim Steam Next Fest gibt es aktuell den 2. Teil des Roguelites zu testen. Deshalb konnte ich es mir nicht nehmen lassen, hier vorab einmal reinzuschnuppern – und wieder in eine endlose Grind-Spirale zu fallen.

Moonlighter 2 spielt passenderweise im endlosen Vault

In Moonlighter 2 führen wir wieder ein Doppelleben. Zunächst müssen wir uns in den Endless Vault begeben. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Dungeons mit zahlreichen Räumen, durch die wir uns in Action-RPG-Manier durchkämpfen müssen. Dabei sammeln wir unterschiedliche Items in unserem Rucksack und nehmen sie wieder mit ins Dorf.

Im Dorf angekommen, können wir die Items dann in unserem eigenen Laden verkaufen. Dabei können wir unterschiedliche Boni nutzen und müssen aufpassen, dass der Laden durch kleine Reparaturen intakt bleibt. Nach einigen Kunden kann man zwischen unterschiedlichen Boni wählen, die zusätzliche Effekte mit sich bringen. Dadurch kommt etwas Taktik ins Spiel, denn man möchte schließlich die erbeuteten Items zum bestmöglichen Preis verkaufen.

Mit dem verdienten Geld können wir dann den Laden verschönern, neue Waffen kaufen oder in Upgrades investieren. Im Gegensatz zu bockschweren Roguelikes werden wir durch die Upgrades immer stärker. Dadurch kommen wir immer tiefer im Dungeon voran und erleben neue Gegner, Beute und Umgebungen.

Außerdem ist Moonlighter 2 dadurch nicht dieses stumpfe Ich suche mir eine Waffe/einen Charakter aus und ziehe dann in den Dungeon . Man hat mit der Shop-Simulation und dem Investieren in Upgrades einen tollen, abwechslungsreichen Loop, aus dem ich erst nach Stunden herauskomme.

Wunderbares Spiel für Neulinge und Veteranen

Für mich als Roguelike-Neuling war der erste Teil perfekt für den Einstieg in das Genre. Die Optik des ersten Teils war fröhlicher, als man sie von den eher düsteren Ablegern gewohnt war, weshalb ich eher Sympathien zum Spiel entwickeln konnte. Genau das trifft auch auf den zweiten Teil zu.

Der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hart wie in anderen Titeln. Moonlighter 2 verzeiht es mir, wenn ich mal nicht richtig ausweiche. Als Unerfahrene im Genre mache ich immer noch viele Anfängerfehler, die mich zum Glück nicht direkt ausbremsen. Durch die Shop-Simulation kommt obendrein etwas Abwechslung ins Spiel. Ich ende meist in einer Spirale aus Grind und Verkaufen, bei der ich den Controller so schnell nicht aus der Hand legen will.

Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Veteranen im Genre hier ihre Freude haben dürften. Es gibt eine zusammenhängende Story und Missionen, an denen man sich entlanghangeln kann. So grindet man nicht einfach ziellos drauflos, was mir einen Anreiz zur Langzeitmotivation gibt.

Des Weiteren gibt es unterschiedliche Waffen, mit denen ihr in den Endless Vault ziehen könnt. Das Prinzip kennt ihr vielleicht bereits aus Hades, einem gefeierten Spiel aus dem Genre. So fühlen sich die Runs oft anders an, auch wenn ihr bei den gleichen Gegnertypen landet. Dadurch habe ich mich auch nach zahlreichen Spielstunden nicht gelangweilt.

Als Fan von Moonlighter freue ich mich zudem, dass viele Charaktere aus dem ersten Teil wieder mit dabei sind. Der Sprung auf die 3D-Optik hat dem Spiel gutgetan und macht es vom Aussehen her noch schöner. Ich bin gar kein so krasser Fan von Pixel-Optik, weshalb für mich der zweite Teil viel ansprechender ausschaut als der Erstling.

Perfekt für den Handheld, aber noch nicht für das Steam Deck

Den ersten Teil der Reihe habe ich damals auf der Nintendo Switch gespielt. Dadurch, dass man nach einem Dungeon-Durchgang jederzeit ins Spiel ein- und wieder aussteigen kann, bietet es sich perfekt für den Handheld an. Das Gameplay ist auch nicht so komplex, als dass man total konzentriert vor dem PC sitzen müsste.

Doch hier gab es einen großen Minuspunkt, den ich bei der Demo erlebt habe: Auf dem Steam Deck stürzt Moonlighter 2 momentan noch ab. Vor allem in der Gegend, in der sich die Eingänge zum Laden und zum Endless Vault befinden, kommt es schneller zu Abstürzen.

Das ist nichts, was man nicht mit einem Patch beheben könnte. Doch aktuell stürzt Moonlighter 2 rund einmal pro Stunde ab. Das mindert etwas den Spielspaß bei mir. Doch ich bin voller Zuversicht, dass das Entwicklerteam das Problem noch bis zum Release behoben bekommt.

Wer sich Moonlighter 2 selbst einmal in der Demo anschauen möchte, kann das noch während des Steam Next Fest im Juni 2025 tun. Das Fest läuft noch bis zum 16. Juni um 19:00 Uhr MESZ. Je nach Feedback könnte Moonlighter 2 dann noch in 2025 erscheinen.

