Story-Experten machen ein neues Spiel für Steam und es sieht aus wie eine der besten Superhelden-Serien überhaupt

Aktuell läuft das Steam Next Fest und viele Spiele zeigen im Zuge dessen Demos, um das Interesse der Spieler zu wecken. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat direkt ein Auge auf ein Superhelden-Spiel geworfen, dass man nicht nur wegen des Artstyles im Blick behalten sollte.

Um welches Spiel geht es? Ich liebe Zeichentrickserien zu Superhelden, seien es brutale wie Invincible, die zu einer der besten gehört oder eher klassische wie Batman oder Young Justice. Beim aktuellen Steam Next Fans stach mir direkt Dispatch ins Auge.

Als ich dann noch gesehen habe, dass der Entwickler AdHoc Studio aus ehemaligen Telltale-Leuten, den Entwicklern von The Walking Dead oder Wolf Among Us, besteht, habe ich mir die Demo direkt heruntergeladen. Ich habe zwar nicht alles von Telltale gespielt, aber die Figuren und Geschichten waren immer spannend. An Season 1 von The Walking Dead denke ich immer noch mit einem tränenden Auge zurück.

Nach 30 Minuten muss ich sagen: Die Welt und die Figuren sind vielversprechend und das Gameplay hat Potenzial.

Der Artstyle und die Figuren catchen direkt

Worum geht es in Dispatch? Ihr spielt Robert Robertson, der als Mecha Man seinen Robo-Anzug verloren hat. Da er nicht mehr als Superheld arbeiten kann, fängt er in einem Dispatch-Center an. Dort sollt ihr ehemalige Schurken managen, um alltägliche Probleme zu lösen. Es werden Notrufe beantwortet, Katzen von Bäumen gerettet und Diebe gefasst. Mal mehr, mal weniger gut.

Wie spielt sich Dispatch? In der Demo zeigt Dispatch direkt, woran die Entwickler früher gearbeitet haben. Der Fokus liegt darin, der Geschichte zu folgen und Entscheidungen zu treffen. Dabei ist das Spiel eine Workplace-Comedy wie The Office, nur halt mit Superhelden.

Dispatch ist vulgär und skurril, aber genau das catcht mich direkt. Die Figuren sind trotz ihrer Macken charmant, vor allem ein alter Mann, der gar nicht so alt ist. Zusammen mit dem tollen Comic-Artstyle und der guten Synchro fühle ich mich schon in der kurzen Demo wohl und es erinnert mich an die vielen guten Zeichentrickserien wie eben Invincible.

Man wird direkt in absurde Situationen geworfen, in denen man die Konsequenzen der Entscheidungen kaum vorausahnen kann, und das macht richtig Spaß.

Neben der Story müsst ihr auch am Telefon in Aktion treten

Ein anderer Aspekt, den man kennenlernt, sind die Notrufe. In einem hektischen Spiel müsst ihr euer Team aus ehemaligen Schurken zu Orten schicken, um Probleme zu lösen. Dabei haben die Figuren verschiedene Attribute und Charakteristika, die man im Auge behalten muss.

Wenn eine Katze auf einem Baum feststeckt, dann lohnt sich ein Held mit Flügeln. Braucht ihr Zugang zu einem Gebäude, dann solltet ihr einen Hacker mitnehmen. Das macht grundsätzlich Spaß, in der Demo kam es aber dazu, dass man keine geeigneten Helden hatte, weil man sie schon woanders hinschicken musste.

Nach erfolgreichen Aufträgen bekommen die Figuren noch Erfahrungspunkte und bessere Werte. Die Kommentare der einzelnen Helden sind im Geschehen immer amüsant gewesen, weil sie sich auch über den Protagonisten lustig machen. Es sind ja schließlich ehemalige Schurken.

Dieser Gameplay-Aspekt ist zwar kein Highlight der Demo gewesen, neben der Story könnte es aber eine gute Abwechslung werden.

Wann erscheint Dispatch? Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht, aber auf der Steam-Seite wird immerhin von 2025 gesprochen, also die perfekte Zeit, falls man auf die neue Staffel von Invincible oder The Boys wartet.

Dispatch ist vielversprechend und die recht kurze Demo zeigt eigentlich alles, was man wissen muss. Wenn der Humor, die Geschichte und die Charaktere so bleiben, wie sie in der Demo vorgestellt werden, dann könnte das eines meiner Lieblingsspiele des Jahres werden. Auch das neue Spiel der Pokémon-Macher sieht vielversprechend aus: Pokémon-Fans sind erschüttert, nachdem die Entwickler ihr neues Spiel vorstellen: „Game Freak kann also Spiele machen, die nicht ein Jahrzehnt alt aussehen?“