Game Freak ist besonders für die Entwicklung der Pokémon-Spiele bekannt. Jedoch kündigten sie nun ihr neuestes Projekt an, das sich thematisch und besonders grafisch sehr von ihrer gewohnten Formel unterscheidet – und Fans ziemlich verwirrt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handelt sich um das neue Action-RPG „Beast of Reincarnation“, das während des diesjährigen Xbox Games Showcase angekündigt wurde. Es erscheint 2026 auf Steam, der PS5 und Xbox und wird auch ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten sein.

Game Freaks neuestes Projekt spielt im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan, in dem eine junge Frau namens Emma gemeinsam mit einem Wolf als Begleitung gegen Monster und mechanische Gegner kämpfen muss, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Man begibt sich durch die vom Verfall geprägten Landschaften, entdeckt verborgene Kräfte und misst sich mit gegnerischen Kreaturen, die nicht nur natürlichen Ursprungs sind.

Von dem Aufbau und der Stimmung des Trailers, den Charakteren und Umgebungen erinnert „Beast of Reincarnation“ ziemlich an Studio Ghiblis Prinzessin Mononoke:

Mit Game Freaks neuem Look hat niemand gerechnet

Wie ist die Reaktion auf den Trailer? Unter dem Trailer von „Beast of Reincarnation“ zeigt sich die Community mit einem Mix aus Überraschung und unerwarteter Vorfreude, aber auch Verwirrung und Verständnislosigkeit. Denn Game Freak und der Look der letzten Pokémon-Spiele stehen schon seit längerem in der Kritik

„Ich sage nur, was alle denken – GAME FREAK MACHT DAS????“, schreibt TrashStack. (via Reddit)

„Sie haben dieses Spiel gemacht, um allen zu beweisen, dass sie gut aussehende Spiele machen können“, antwortet Schitzl1996 darauf (via Reddit), „Jetzt müssen sie nur noch die Framerate in den Griff bekommen.“

„Es scheint, als wüsste Game Freak, wie man Videospiele macht, aber die Pokémon Company lässt sie nicht … wenn es für Nintendo ist“, sagt @cha-cha_supercazador unter dem Trailer auf YouTube.

Was sagt die Community zu dem Vergleich mit Pokémon? Game Freak steht für die meisten in direkter Assoziation mit der Pokémon Company. Neben Beast of Reincarnation sind sie nämlich auch für das bevorstehende Pokémon Legenden: Z-A verantwortlich. Aus diesem Grund ist es unvermeidbar, dass die beiden Spiele im direkten Vergleich stehen, wodurch der Look der letzten Pokémon-Spiele noch kritischer betrachtet wird.

„Beide sind Spiele von Game Freak. Lmfao die Pokémon-Fans werden bald richtig TOXIC“, schreibt @pory_leaks in einem Post auf X mit einem Screenshot beider Spiele, der den stilistischen, aber vor allem grafischen Unterschied zeigt.

Ein weiterer Post auf X zeigt Screenshots beider Game-Freak-Spiele (@Heitor_Games via X)

Auch auf Reddit wird der Frust der Pokémon-Spieler deutlich:

„Game Freak?? Wo war dieses Team während der Pokémon-Veröffentlichungen?“, schreibt Taurus24Silver.

„Warum machen sie gut aussehende Spiele wie dieses, aber Pokémon-Spiele sehen immer noch beschissen aus?“, fragt sich RandomRedditor44.

„Das zeigt, dass sie offensichtlich durch die Entwicklung von Pokémon-Spielen zurückgehalten werden“, schreibt Pen_dragons_pizza.

„Beast of Reincarnation“ scheint für viele Spieler eine freudige Überraschung des Xbox Games Showcases 2025 gewesen zu sein. Auch wenn sich einige von ihnen bereits Sorgen um die Optimierung und Framerate machen, die man teilweise im Trailer sieht, dauert es noch ein wenig, bis man das finale Ergebnis sehen und spielen kann. Wer mehr über aktuelle Ankündigungen erfahren will, kann sich hier auf MeinMMO informieren: Summer Game Fest 2025: Alle Ankündigungen und die wichtigsten Infos in der Übersicht