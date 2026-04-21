Auf Twitch redet unser MMORPG-Experte darüber, was wir in Zukunft von dem Genre erwarten können

Im Rahmen der FYNG auf der Caggtus sprach unser MMORPG-Experte Karsten Scholz im Talk auf Twitch über das Genre. Dabei redete er über MMOs und MMORPGs an sich, aber vor allem auch, was wir in Zukunft erwarten können.

Was war das für ein Talk? Im Rahmen der Caggtus fand das Streaming-Event Find Your Next Game (FYNG) statt. Am Sonntag, den 19. April 2026, wurde unser MMORPG-Experte Karsten Scholz in den Talk eingeladen und sprach mit Host Lea Herfurtner, Dimitry Halley und Julius Jules Busch von der GameStar über alles, was das beliebte Genre momentan bewegt.

Im letzten Jahr redete Karsten noch darüber, was dem Genre an sich fehle. 2026 geht es auch um die Zukunft des Genre und was wir erwarten können. Den kompletten Talk könnt ihr euch auf Twitch ansehen.

Video starten Find Your Next Game live von der CAGGTUS 2026 im Trailer Autoplay

Weg von großen Gebieten hin zu Einsteigerfreundlichkeit

Wohin gehen MMOs immer mehr? Laut Karsten gibt es im Westen bei den MMOs schon länger den Trend, dass das Genre immer einsteigerfreundlicher wird. Es würden kleinere Hürden geschaffen, sodass mehr Leute angesprochen würden und mehr zum Spielen kämen.

Auch asiatische MMOs würden immer weiter weg von den PvE- und Sandbox-Aspekten hin zu Singleplayer-Elementen und einem Fokus auf die Story gehen. Auch würde mehr auf kleinere Dungeons und Gebiete gesetzt.

Jules teilte ebenfalls diese Ansicht und begründete diese Wandlung damit, dass sich die Lebensumstände der Gamer mit steigendem Alter ändern würden. Sie hätten nun mehr Verpflichtungen und es sei attraktiver zu hören, wenn sich Inhalte auch alleine im Feierabend spielen ließen, als noch in einem Spiel größere Verpflichtungen durch Raids und Gilden zu haben.

Dementsprechend müssten sich Spiele in ihrer Präsentation und Entwicklung anpassen, um auch diese Gamer abzuholen.

Auch Einnahmen durch MMOs wurden als Thema im Talk besprochen. Karsten meint, es sei leider selten, dass ein MMO darauf setze, dass die Spieler durch einen einmaligen Preis bezahlen müssen.

Es ist momentan tatsächlich noch gängiger, MMOs mit einem Abo-Modell zu finanzieren oder das Spiel kostenlos zu machen, um es dann mit Battle Pass oder anderen Monetarisierungsoptionen gewinnbringend zu gestalten.

In 2026 können wir etwas mehr in Sachen MMO und MMORPG erwarten als noch im Jahr zuvor.

Wenn eure Lust auf genau diese beiden Spiele-Genres mit diesem Artikel geweckt wurde, ihr aber nicht wisst, welches ihr spielen sollt, findet ihr vielleicht Inspiration in unserer Liste: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026