Im Rahmen des Streaming-Events FYNG Caggtus sprachen unser MMORPG-Experte Karsten Scholz und unsere Chefredakteurin Leya Jakowski über den aktuellen Stand im Genre. Zwischen WoW-Killern und Asia-Games erklären sie, was dem Genre gerade fehlt.

Was ist das für ein Talk? Das Dreiergespräch fand im Rahmen des Streaming-Events Find Your Next Game Caggtus am 13. April 2025 in Leipzig statt. Darin spricht Host Julius Jules Busch mit der MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und dem MeinMMO-MMORPG-Experten Karsten Scholz über den aktuellen Stand des Genres.

Sie sprechen dabei über die WoW-Killer, die es dann doch nicht geschafft haben, die neuesten MMORPGs aus aller Welt und die Spiele, auf die alle warten. Daneben geht es darum, was ein MMORPG eigentlich braucht, um erfolgreich zu sein.

Den kompletten Talk könnt ihr euch hier ansehen:

Viel kommt dieses Jahr leider nicht – Doch der Experte hat Hoffnung

Was sind vielversprechende Games? Nach der Einleitung spricht MMORPG-Experte Karsten Scholz über die Hoffnungen des Genres, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden sollen. Leider ist für 2025 aber nur genau ein Spiel angekündigt: Chrono Odyssey.

Karsten kommentiert diesen Umstand mit „Viel kommt dieses Jahr leider nicht.“ Und genau das sei gerade auch das Problem des Genres: „Es fehlen die Leuchtturm-Projekte.“ Die letzten größeren Neu-Erscheinungen wie Lost Ark oder New World hätten nie mehr die Höhen eines Final Fantasy XIV oder gar WoW erreicht.

Der Experte ist allerdings sehr gespannt auf das besondere Zeit-Feature des einen großen Releases für 2025: Man ist als Spieler in Chrono Odyssey nämlich auf verschiedenen Zeitebenen unterwegs – Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Seine Red-Flag ist, dass es bisher nur geschlossene Fokus-Gruppen-Tests gaben. Chefredakteurin Leya Jankowski pflichtet hier bei: Vor allem das Zeit-Feature lässt sie grübeln.

Diese Spiele besprechen die drei, auch wenn es bis zur Veröffentlichung noch länger als bis Ende 2025 dauert:

Aion 2

ArcheAge Chronicles

Stars Reach

Ashes of Creation

Herr-der-Ringe-MMORPG von Amazon

Warhammer-MMO

League-of-Legends-MMO

Die ersten beiden MMORPGs der Liste, Aion 2 und ArcheAge Chronicles, sollen beide in den nächsten 24 Monaten erscheinen. Beim Rest sind die Veröffentlichungsdaten noch weit in der Zukunft und teils ungewiss.

Sie alle hätten aber grundsätzlich hohes Potenzial und während die MeinMMO-Chefredakteurin häufig eher leicht skeptisch reagiert, ist Karsten Scholz grundsätzlich positiv gestimmt.

Wenn ihr genau wissen wollt, wie es aktuell um die einzelnen Games steht, könnt ihr euch das Video oben ansehen.