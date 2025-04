Gelingt GTA 6 die perfekte Open World? Das sagen unsere Experten

Im Rahmen von FYNG Caggtus stellten sich MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und Heiko Klinge, der Chefredakteur der GameStar, dem großen Open-World-Talk. Zum einen ging es darum, was eine gute Open World ist. Zum anderen stand die Frage im Raum, ob GTA 6 genau diese gelingen wird.

Was ist der Open-World-Talk? Im Rahmen von FYNG Caggtus 2025 stellten sich MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski und GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge zusammen mit Host Julius Jules Busch dem schwierigen Thema Open Worlds.

Zu Beginn stand die Frage im Raum, was denn eine gute Open World ausmacht. Schlussendlich debattierten sie, ob das heiß ersehnte GTA 6 genau diesen hohen Ansprüchen gerecht werden wird.

Ihr könnt den kompletten Talk hier nachholen:

Die Experten hoffen auf gutes Design, Rollenspiel und Kontrolle

Was sagen die Experten zu GTA 6? Ein wichtiger Punkt für GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge ist vor allem das Missionsdesign von GTA 6. Er selbst ist sich sehr sicher, dass die Open World von GTA 6 wieder sehr detailliert werden wird. Er erwartet auch wieder viel Liebe zum Detail.

Was das Game für ihn hoffentlich positiv beantwortet: Wie sehr bekomme ich während des eigentlichen Spiels und während sich die Narrative weiterentwickelt, ein Gefühl für die Open World? Auch sagt er, Ich wünsche mir, dass GTA 6 die Glaubwürdigkeit der Welt mit dem zusammen bringt, was GTA 3 oder auch Vice City in Sachen Sandbox ermöglicht haben.

Der Rollenspielaspekt ist vor allem für unsere Leya Jankowski wichtig. Als Beispiel führt sie die Geschichte des Streamers Sodapoppin auf. Dieser hatte in GTA Online ein Burger-Restaurant geöffnet und musste dies dann beenden, weil das Rollenspiel zu nah an die Realität herankam. Sodapoppins ganze Geschichte könnt ihr hier lesen: Twitch-Streamer wirft GTA 5 RP hin, weil gespielter Job zum echten wird: „Es ist brutal“

Host Julius Busch meint, manche Entwickler hätten Angst, dem Spieler die Kontrolle zu geben. Als Beispiel führt er auf, in GTA 3 eine Autobombe in ein Auto packen zu können, die dazugehörige Mission erst dann zu starten und dann einfach das Auto in die Luft zu jagen, um die Mission zu schaffen. Er hofft wieder auf mehr Freiheiten in GTA 6.

Insgesamt sind alle drei Talk-Teilnehmer positiv gestimmt, dass Rockstar Games alles bisher Gelernte in einer vermutlich sehr guten Open World für GTA 6 vereinen wird.

Worum gings noch im Talk? Vor allem zu Beginn des Talks sprechen die drei Teilnehmer über verschiedenste gute Open Worlds. Mit diskutiert werden Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 oder auch No Man’s Sky.

Wichtig ist zum Beispiel für Heiko Klinge, dass die Welt nicht stehen bleibt. Konkret sagt er: Eine gute Open World gibt dir auch immer das Gefühl, dass sie auch weiter lebt und existiert, wenn du grad nicht dabei bist.

Mitunter dafür lobt er unter anderem Kingdom Come Deliverance 2 und erzählt, wie er in einem Spieldurchlauf aus Versehen Pferd Pebbles zurückgelassen hat, das er schlussendlich nicht mehr zurückbekam. Dabei hätte es sich richtig gelohnt, der Stute die Treue zu halten.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hingegen schwärmt von der Welt in Monster Hunter Wilds. Besonders angetan hat es ihr, dass man Gegenden erkunden und einfach Monstern in ihrer natürlichen Umgebung finden und bekämpfen kann.

Den ganzen Talk könnt ihr oben oder auf YouTube via GameStarTalk schauen. Wenn ihr mehr zu den Highlights von Find Your Next Game Caggtus und der FYNG Show lesen wollt, könnt ihr einen Blick in unser Programm zum Event werfen: FYNG jetzt live von der CAGGTUS: Open Worlds, GTA 6 und MMORPG-Talk – Heute mit der MeinMMO-Chefin und unserem MMORPG-Experten