Schaut euch hier den deutschsprachigen Trailer zu Sekunden in Moll an.

Euer Pferd in Kingdom Come Deliverance 2 wirkt anfangs schwach, aber ihr solltet es unbedingt behalten

YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein Easter Egg zu einem großen Anime, das viele Spieler verpassen könnten

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Egal für welches Pferd ihr euch am Ende entscheidet, bedenkt immer, dass Pebbles euch seit Teil 1 begleitet. Aus der anfangs klapprigen Stute wird dank einer intensiven Bindung ein richtig gutes Pferd. Das Spiel steckt zudem voller kleiner Geheimnisse und Anspielungen: Ein Easter Egg in Kingdom Come Deliverance 2 ist so gut, dass Spieler sich plötzlich zum Kauf entscheiden

Was denkt die Community? Auf TikTok zeigte der User norzzatv, wie man die beiden Pferde verbessern kann. In den Kommentaren versammeln sich einige Pebbles-Fans, aber auch solche, die mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben:

YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt

Wie schaltet man den Skill frei? In Kingdom Come Deliverance 2 lässt sich Verbundenheit zwischen Heinrich und seinen tierischen Gefährten aufbauen. Das gilt für den Hund Köter ebenso wie für Pebbles. Um die Bindung zu verbessern, reitet lange genug mit dem Pferd durch das mittelalterliche Böhmen und verteilt fleißig Lob dafür.

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

Euer Pferd in Kingdom Come Deliverance 2 wirkt anfangs schwach, aber ihr solltet es unbedingt behalten

YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein Easter Egg zu einem großen Anime, das viele Spieler verpassen könnten

Euer Pferd in Kingdom Come Deliverance 2 wirkt anfangs schwach, aber ihr solltet es unbedingt behalten

Auf MeinMMO zeigen wir euch , wie ihr Pebbles rasch und ohne großen Aufwand wiederfindet. Schaut man sich die Werte des Pferdes an, tritt zunächst Ernüchterung ein. Die Ausdauer ist nicht sonderlich hoch, selbiges gilt auch für die Geschwindigkeit oder die Last, die das Tier tragen kann.

Es ist deshalb sehr zu empfehlen, sich schnell ein Pferd zu sichern. Zum Glück gibt es die Stute Pebbles, die Spieler bereits aus dem Vorgänger kennen. Das treue Pferd ist auch in Kingdom Come Deliverance 2 wieder dabei. Allerdings verliert Heinrich es gleich zu Beginn der Geschichte.

Warum sind Pferde wichtig? Kingdom Come Deliverance 2 bietet eine große Spielwelt, die in zwei Gebiete unterteilt ist. Wer hier zu Fuß unterwegs ist, benötigt deutlich mehr Zeit. Wegelagerern und Banditen lässt sich außerdem weniger gut davonlaufen.

In Kingdom Come Deliverance 2 ist ein Pferd unglaublich nützlich. Euer Gaul Pebbles aus dem Vorgänger scheint auf den ersten Blick nicht die beste Wahl zu sein. Bringt ihr jedoch Geduld mit, werdet ihr einem geheimen Skill belohnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to