Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Um Probleme zu vermeiden, empfehlen wir aber dringend, zu Pebbles zu greifen. Ob ihr brav der Hauptquest folgt, oder direkt nach Semin wandert, ist euch überlassen. Praktischer, weil schneller, ist sicherlich zweitere Methode. Für mehr Guides zum Spiel schaut gerne auf MeinMMO vorbei: Kingdom Come Deliverance 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es haufenweise kostenlosen Loot und ihr braucht nur einen Stein dafür

Es macht einen gigantischen Unterschied, ob ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 leichte oder schwere Rüstung tragt

Außerdem bleibt euch ein gestohlenes Pferd nicht automatisch permanent erhalten. Anders als Pebbles kommt ein wahllos geklauter Gaul nicht per Pfiff zu euch zurück. Außer ihr gebt Groschen beim Händler Mikolai im Nomadenlager aus, um das Pferd in euren Besitz übergehen zu lassen.

Die Mission, die euch zu Pebbles führt, heißt „Ungeladene Hochzeitsgäste“. In der Schenke von Troskowitz trefft ihr einen Müller und einen Schmied. Um Pebbles zu finden, sprecht mit dem Schmied Radovan. Er gibt euch den Auftrag, einen Karren samt Waren zu finden, der Richtung Semin aufgebrochen ist. In Semin angelangt sprecht mit Herr Semin, der der Sache auf den Grund gehen möchte.

Kingdom Come Deliverance 2: So bekommt ihr schnell ein Pferd und gebt dafür keinen Groschen aus

Warum ist ein Pferd wichtig? Kingdom Come Deliverance 2 wirft euch ins Böhmen des 15. Jahrhunderts. Die Spielwelt ist in zwei Gebiete unterteilt und ziemlich groß. Mit einem Pferd kommt ihr schneller von A nach B und könnt außerdem Teile eurer Ausrüstung oder gefundenen Loot in der Satteltasche lagern.

