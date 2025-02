Es macht einen gigantischen Unterschied, ob ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 leichte oder schwere Rüstung tragt

In Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr wählen, ob ihr lieber in leichter, beweglicher oder schwerer Rüstung aus Metallplatten agiert. Zwischen beiden Rüstungsarten besteht ein großer Unterschied – nicht nur in der Wirksamkeit des Schutzes.

Wie funktionieren Rüstungen in KDC2?

Eine vollständige Rüstung besteht aus bis zu 16 Einzelteilen, darunter etwa ein Helm, Handschuhe oder ein Nackenschutz.

Jedes Teil eurer Rüstung wirkt sich auf eure Werte aus, wobei jedes Rüstungsteil eine andere Verteilung hat. Eine Rüstung kann beispielsweise euer Charisma, die Geschwindigkeit, Sichtbarkeit oder die Auffälligkeit beeinflussen.

Rüstung hat ein eigenes Gewicht. Euer Stärke-Wert muss demnach hoch genug sein, wenn ihr viel schwere Rüstung tragen wollt.

Rüstungen nutzen mit der Zeit ab, besonders durch Kämpfe. Ihr könnt eine beschädigte Rüstung jedoch mit Reparatur-Kits flicken oder bei einem Schmied reparieren lassen.

Ein klappendes Metallgerüst kann nicht heimlich sein

Was ist das für ein gigantischer Unterschied? Natürlich bietet eine schwere Rüstung deutlich mehr Schutz und sollte demnach eure Wahl sein, wenn ihr häufig in Kämpfe verwickelt werdet und dabei auch den ein oder anderen Gegentreffer einsteckt.

Eine leichte Rüstung ist dafür viel leiser und damit die bessere Wahl, wenn ihr heimlich vorgehen wollt – beispielsweise beim Beschaffen von Quest-Gegenständen oder beim beruflichen Alltag eines Diebes. Da Geld und Essen besonders zu Beginn des Spiels Mangelware sind, ist Diebeswerk ein wichtiges Vorgehen, das ihr meistern solltet.

Wie groß der Unterschied zwischen den Rüstungsarten wirklich ist, zeigt der Nutzer „NukovYT“ in einem kurzen Video auf YouTube:

Wenn ihr also heimlich bei Nacht die Güter eines Fremden einstecken wollt, solltet ihr bevorzugt in leichte Stoffklamotten schlüpfen. Die Bewegungen sind bei schwerer Rüstung viel lauter und erregen somit eher die ungewollte Aufmerksamkeit möglicher Zeugen.

Sollten euch Zeugen egal sein, weil ihr ohnehin zum Schwert greift und jedem Beobachter eure Stärke demonstriert, könnt ihr natürlich trotzdem zu dem klappernden Metallgerüst greifen.

Sobald ihr die richtige Rüstung für eure Zwecke gefunden habt, liegt es an euch, das geplante Vorgehen erfolgreich in die Tat umzusetzen. Diebe sollten dabei einiges beachten, denn nicht nur die Rüstung entscheidet, ob ihr beim Stehlen erfolgreich seid oder erwischt werdet. Alles, was ihr für erfolgreiche Diebestouren wissen müsst, erfahrt ihr von MeinMMO-Langfinger Karsten: Kingdom Come Deliverance 2: Schleichen, Schlösserknacken, Taschendiebstahl – ultimativer Guide für Diebe