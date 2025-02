In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es haufenweise kostenlosen Loot und ihr braucht nur einen Stein dafür

Kingdom Come Deliverance 2 hält für Rollenspieler einigen spannenden Loot bereit. Doch nicht alle Schätze findet ihr in Kisten oder bei erledigten Gegnern. Mit einem einfachen Stein fällt wertvoller Loot im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel.

Wie erhält man Loot? In Kingdom Come Deliverance 2 findet ihr Loot an verschiedenen Orten der weitläufigen Spielwelt. Etwa in Kisten, die ihr einfach öffnen oder mit Dietrichen knacken könnt. Oder ihr holt euch die Beute von erledigten Gegnern. Ihr könnt Leuten auch per Taschendiebstahl ihre wertvollen Güter abnehmen.

Es gibt zudem Vogelnester, die immer mal wieder Loot enthalten. Ihr findet sie auf eurem Streifzug durch das mittelalterliche Böhmen. Kommt ihr an einem Baum samt Nest vorbei, erhaltet ihr eine Benachrichtigung am oberen Bildschirmrand. Das Nest wird zudem auf der Karte markiert, sodass ihr auch später dorthin zurückkehren könnt.

Viele Spieler versuchen das Offensichtliche, um an die Schätze zu kommen. Sie schießen mit einem Bogen oder einer Armbrust darauf. Es geht aber noch einfacher.

Auf den Stein gekommen

Wie lautet die Lösung? Wie der reddit-User Yorttam in einem kurzen Clip zeigt, lassen sich die Vogelnester mit einem einfachen Steinwurf aus der Baumkrone holen.

In Kingdom Come 2 können jene, die gerne schleichend unterwegs sind, nämlich einen Stein werfen. Damit lassen sich NPCs ablenken. Das Feature funktioniert nur, wenn ihr euch in der Hocke befindet. Deshalb ist es nicht ganz offensichtlich, den Steinwurf auch bei den Vogelnestern anzuwenden.

Aber es funktioniert: Sucht das Vogelnest in der Baumkrone und zielt darauf. Werft einen Stein und mit etwas Glück purzelt euch das Nest direkt vor die Füße. Darin findet ihr je nach Nest Vogeleier, aber auch wertvollen Loot wie Schmiedematerialien, Groschen oder glitzernde Schätze.

Auch Dietriche gibt es in den Nestern zu finden. Die sind anfangs selten und unerlässlich, wenn ihr in Kingdom Come Deliverance 2 einen unehrenhaften Pfad einschlagt. Einen ausführlichen Guide dazu findet ihr auf MeinMMO.

Die Community auf reddit wusste zum Teil nichts von dem Trick mit dem Stein. Umso überraschter sind die Reaktionen in den Kommentaren:

„Das wird sich als nützlich erweisen, denn ich habe diese Vogelnester mit einer Armbrust abgeschossen, und die Wachen in den Dörfern waren nicht begeistert davon“, schreibt kamil7122124.

„Ich habe meine ganzen Pfeile und Bolzen verschwendet“, meint hingegen General_Lie.

„Ich habe vergessen, dass man Steine werfen kann“, sagt Megakruemel und spricht damit vielen Usern aus der Seele.

„Du meinst, ich muss nicht 17 Pfeile in den Himmel schießen, in der Hoffnung, dass einer davon tatsächlich trifft?“, schreibt regalfronde.

„120 Stunden und ich habe das nie gemacht“, fasst AsaTJ zusammen.

Loot-Jäger erleichtert der Trick das Leben ungemein. Am Ende des Tages ist Kingdom Come Deliverance 2 nämlich kein Spiel, das euch mit Loot überschüttet. Umso befriedigender ist es, wenn in einer Kiste oder eben einem der zahlreichen Nester doch etwas Nützliches steckt. Das Spiel konnte währenddessen einen großen Erfolg feiern: Kingdom Come 2 feiert 1 Million Spieler und einen neuen Peak auf Steam, ist 91 % positiv