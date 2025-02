Kingdom Come 2 startet stark auf Steam, ist 92 Prozent positiv – Spieler feiern vor allem eine Sache

Am 4. Februar 2025 ist Kingdom Come Deliverance 2 auf Steam, im Epic Games Store sowie auf Xbox und PS5 erschienen. Die ersten Statistiken und Nutzer-Bewertungen zeigen, dass das neue RPG richtig gut bei Spielern ankommt.

Wie kommt KCD2 bislang an? Einen Überblick über die Tests und den Metacritic-Schnitt hatte MeinMMO euch schon gegeben. Doch wie gefällt den Spielern das neue Rollenspiel der Warhorse Studios? Die wichtigsten Kennzahlen sehen bisher wie folgt aus:

Am Launch-Abend spielten bis zu 159.351 Steam-Nutzer zeitgleich das RPG (via steamdb.info). Heute Morgen sind erneut mehr als 80.000 Interessierte am zocken.

Das reichte in beiden Fällen für die Top 10 auf Steam (derzeit Platz 9, gestern sogar Platz 6, hinter den üblichen Verdächtigen wie Counter-Strike 2, PUBG, DOTA 2 und Marvel Rivals).

Von 3.892 Steam-Bewertungen fallen bisher 92 Prozent positiv aus (Sehr positiv).

Hier seht ihr den neuen Launch-Trailer von Kingdom Come 2:

Viele Spieler sind erstaunt über eine Sache

Was lobt die Community? Ähnlich wie in vielen Tests feiern viele Spieler das Design der lebendig und echt wirkenden Welt, die spannende Story sowie den spürbaren Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Bei einem Pluspunkt zeigen sich viele der RPG-Fans jedoch bemerkenswert positiv überrascht:

f1fty schreibt auf Steam: „Das am meisten optimierte Spiel, das ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. Grafik, Kampf, offene Welt, eines der besten Rollenspiel-RPGs seit Witcher 3.“

AdamsCzech lobt auf Steam ebenfalls: „Die Leistung ist überraschenderweise sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass meine RTX 2070 Super nicht ausreicht, aber das Spiel läuft auch auf hoher Stufe stabil. Und das Gameplay ist viel flüssiger als beim ersten Spiel. Die Vorbestellung hat sich auf jeden Fall gelohnt!“

Mondseele feiert auf Steam: „Ein Spiel erscheint 2025. Es startet ohne Probleme und man kann direkt spielen. Die Performance ist super, es gibt kaum Bugs. Keine Season Passe, kein Ingame Shop, kein Glücksspiel […]. Man bekommt ein großes Spiel mit Liebe zum Detail und Gameplay das man so nicht noch x-mal kopiert aus anderen Spielen kennt. Nein, das ist keine Fabel aus längst vergangener Zeit. Das ist Kindom Come: Deliverance 2.“

Die Entwickler feiern das viele positive Feedback:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wird auch etwas kritisiert? Na klar, kein Spiel ist perfekt und gefällt ausnahmslos jedem. WIZBASKY ärgert sich in seiner Rezension auf Steam etwa über die bei ihm in Zwischensequenzen auftauchenden Lags und den Umstand, dass man nicht jederzeit speichern kann (Anmerkung der Redaktion: Was gar nicht stimmt … auch wenn die Option „Beenden und Speichern“ sicherlich nicht die komfortabelste ist).

makbthemf hat in seiner Kritik auf Steam einen besonderen Blick auf die Dinge: Seiner Meinung nach sei Teil 1 das viel bessere Spiel, etwa was den Start der Story angeht. Man solle auf den Hardcore-Modus und den Mod-Support warten. Zudem hatte der Spieler wohl schon am Anfang einige kritische Bugs.

Auch diverse andere Spieler beschweren sich über Bugs, die teils sogar Quests kaputtmachen würden. Doch wie passt das mit Blick auf das viele Lob für den technischen Zustand des Spiels zusammen?

Bei so einem komplexen und umfangreichen Spiel wie KCD2 ist es von sehr vielen Parametern abhängig, ob man über eher viele oder eher wenige Bugs stolpert. Die eigene PC-Konfiguration zum Beispiel, oder in welcher Reihenfolge und auf welche Art man im Spiel die vielen Quests und Aktivitäten angeht. Allein dadurch können unterschiedliche Spieler bereits ganz unterschiedliche Spielerfahrungen haben.

Was muss ich zu Kingdom Come wissen? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios erschien am 13. Februar 2018 und mauserte sich trotz einiger technischer Baustellen zum Überraschungserfolg. Auf Steam steht das Rollenspiel bei 83 % positiven Rezensionen.

Wie Teil 1 dreht sich auch die Fortsetzung um Heinrich, den Sohn eines Schmieds. Euch erwartet in beiden Spielen Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, die einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzen.

Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preis, Editionen, Systemvoraussetzungen, Preload, Roadmap und Umfang von Kingdom Come Deliverance 2.