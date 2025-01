Test zu Kingdom Come Deliverance 2: Wann endet das Review Embargo? 

Bis zum Release von Kingdom Come: Deliverance 2 ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir geben euch deshalb die Info darüber, wann ihr spätestens mit den ersten Tests rechnen könnt.

Gibt es Infos zum Review Embargo? Obwohl Review Embargos geheim sind und nur Redaktionen und die Entwickler darüber Bescheid wissen, haben die Kollegen von GameStar versucht, euch wenigstens eine Info zu offenbaren – und das mit Erfolg. Das Review-Embargo endet am 03. Februar 2025. Nur die Uhrzeit dürfen wir euch nicht mitteilen.

Bis zum offiziellen Release am 04. Februar 2025 gibt es also zumindest einen kleinen Puffer, indem ihr euch verschiedene Meinungen dazu anhören könnt, um herauszufinden, ob der Nachfolger von Kingdom Come: Deliverance etwas für euch ist.

Tests auf der MeinMMO und der GameStar

Womit darf ich rechnen? Neben Tests aus dem Rest der Welt dürft ihr euch auf die Meinungen und Einschätzungen unserer Experten von der MeinMMO und der GameStar freuen. Gleich mehrere unserer Redakteure und Autoren durften vorab das Rollenspiel zocken und verraten euch dann zum Review Embargo, ob sich das Spiel lohnt oder ob ihr doch die Finger davon lassen solltet.

Dieser Artikel dient nicht nur als Vorabinfo für euch, sondern auch als Übersicht für die kommenden Reviews – hier werden wir alle Stimmen sammeln, verlinken und euch zusammenfassen, welche Wertung das mittelalterliche Spiel spendiert bekommen hat. Merkt euch also den Beitrag mit einem Lesezeichen und kehrt am Stichtag des Review-Embargos zurück.

Kurzer Überblick – Was ist Kingdom Come Deliverance 2: In Kingdom Come: Deliverance 2 nehmt ihr erneut die Rolle von Heinrich, dem ehemaligen Sohn eines Schmieds ein. Nach einem blutigen Massaker in seinem Dorf sehnt er sich nach Rache. Die Story setzt dort an, wo Teil 1 aufgehört hatte.

Neben der detailgetreuen Nachbildung von Böhmen könnt ihr erfahren, wie das ungefähre Leben, der Kleidungsstil sowie das Verhalten der Menschen zu dieser Zeit ausgesehen haben soll. Sucht ihr noch mehr Infos zum Release, dann haben wir genau die richtige Übersicht für euch: Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Startzeit, Preload, Editionen und Umfang