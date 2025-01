Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Release, Preis, Editionen und Umfang

Kingdom Come Deliverance 2 ist das erste, große Rollenspiel des Jahres 2025 und erscheint bereits Anfang Februar. Was ihr zum Release, Preload, den Editionen sowie zum Preis und der Spieldauer des RPGs wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was ist Kingdom Come Deliverance 2? Die Fortsetzung von Kingdom Come: Deliverance von 2018 entsteht erneut bei den tschechischen Warhorse Studios und setzt die Geschichte von Heinrich im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts fort.

Euch erwartet ein Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzt. Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt.

Hier könnt ihr euch einen der Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2 anschauen:

Kingdom Come Deliverance 2: Release – Alles zu Preload und Plattformen

Wann startet Kingdom Come Deliverance 2? Kingdom Come Deliverance 2 hat am Dienstag, dem 4. Februar 2025 seinen Release. Offenbar soll der Startschuss dabei um 17 Uhr deutscher Zeit fallen (via Reddit).

Kommt Kingdom Come Deliverance 2 auf PS5 und Xbox? Das RPG erscheint nicht nur auf Steam sowie im Epic Games Store, sondern auch auf PS5 sowie Xbox. Es sind somit alle großen Plattformen abgedeckt.

Gibt es einen Preload? Offizielle Angaben zu einem Preload gibt es bislang nicht. Laut eines Posts von PlayStation Game Size auf X soll es aber zumindest für die PS5 eine Preload-Möglichkeit ab dem 2. Februar 2025 geben. Vergleichbare Leaks zu den anderen Versionen von KCD2 konnten wir nicht entdecken.

Wie groß ist die Dateigröße auf den Plattformen? Hier die bekannten Installationsgrößen von Kingdom Come Deliverance 2 auf den Konsolen und dem PC:

PC (Steam) : etwa 82 GB

: etwa 82 GB PS5: etwa 84 GB

etwa 84 GB Xbox: etwa 81 GB

Welche Hardware brauche ich? Wenn ihr nicht auf der PS5 oder der Xbox Series X|S spielen wollt, dann benötigt ihr folgende PC-Hardware:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (oder neuer)

Windows 10 64-bit (oder neuer) Prozessor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580 Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (oder neuer)

Windows 10 64-bit (oder neuer) Prozessor: Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

32 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz

Kingdom Come Deliverance 2: Editionen, Inhalte und Preise

Welche Editionen wird es geben? Es gibt drei Editionen, die ihr erwerben könnt. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr sie kauft, müsst ihr mehr oder weniger zahlen. Folgende Editionen und Preise sind bekannt:

Standard Edition Steam: 59,99 € PS5: 69,99 € Xbox: 69,99 € Inhalte: Basisspiel Vorbesteller erhalten zudem die Bonusquest Löwenwappen

Gold Edition Steam: 79,99 € PS5: 89,99 € Xbox: 89,99 € Inhalte: Basisspiel + Ausrüstung des tapferen Jägers + Erweiterungspass Vorbesteller erhalten zudem die Bonusquest Löwenwappen

Collector’s Edition (nur über Amazon bestellbar) Steam: 199,99 € (aktuell nicht verfügbar) PS5: 199,99 € Xbox: 199,99 € (aktuell nicht verfügbar) Inhalte: Basisspiel + Ausrüstung des tapferen Jägers + Erweiterungspass + Statue von Heinrich und Pebbles (30 cm) + Tapferkeitswappen: Emaille-Anstecknadel-Set + Gassen von Kuttenberg: exklusive Stoffkarte + Die Rebellen des Königs: Sammelkarten + Brief der Hoffnung Vorbesteller erhalten zudem die Bonusquest Löwenwappen

(nur über Amazon bestellbar)

Die Collector’s Edition von Kingdom Come Deliverance 2

Umfang von Kingdom Come Deliverance 2

Wie viel Spielzeit steckt in Kingdom Come Deliverance 2? Das neue Rollenspiel der Warhorse Studios ist deutlich umfangreicher als der Vorgänger und dürfte Spieler, die neben der Hauptgeschichte auch viele der Nebenquests mitnehmen, etwa 80 bis 100 Stunden beschäftigen.

Wenn ihr Gas gebt und euch auf das Wesentliche konzentriert, sind 50 bis 60 Stunden realistisch. Wer alles sehen will, dürfte bei mehr als 120 Stunden landen.

Kingdom Come Deliverance 2: Multiplayer, Koop, Vorwissen und Demo

Im Folgenden beantworten wir noch einige Fragen rund um Kingdom Come Deliverance 2, die besonders häufig gestellt werden.

Kann ich Kingdom Come Deliverance 2 im Koop oder im Multiplayer spielen? Nein. Das Rollenspiel konzentriert sich voll auf die Solo-Erfahrung. Es gibt weder einen Koop- noch einen Multiplayer-Modus.

Gibt es eine Demo zu Kingdom Come Deliverance 2? Leider nein. Grundsätzlich könnt ihr aber den ersten Teil als Testballon nutzen, um herauszufinden, ob KCD2 etwas für euch sein könnte. Auf Steam kostet der aktuell beispielsweise 30 Euro. Das RPG war bei Sales aber auch schon für deutlich weniger zu haben.

Muss ich den Vorgänger gespielt haben? Die Story von Kingdom Come Deliverance 2 führt die Ereignisse aus dem ersten Teil fort und bezieht sich auch immer wieder auf Momente und Figuren des Vorgängers.

Durch kurze Rückblicke schafft es das Spiel zwar, einige der nicht erlebten oder zwischenzeitlich vergessenen Schlüsselmomente aufzufrischen, doch bietet das keinen vollständigen Ersatz für das Spielen des ersten Teils.

Was das Gameplay angeht, helfen eine Tutorial-Phase sowie die regelmäßigen Texteinblendungen dabei, in die wichtigsten Systeme des Rollenspiels reinzufinden. Wie Teil 1 verzichtet aber auch KCD2 darauf, euch ständig an die Hand zu nehmen und euch wirklich jedes Detail vorzukauen. Wer sich bereits in den Vorgänger reingefuchst hat, dürfte daher auch hier einen spürbaren Vorteil genießen. Mehr zum Thema: „2025 mit dem besten Spiel beginnen“: Kingdom Come 2 verschiebt den Release und löst so ein Problem vieler Spieler