Kingdom Come Deliverance 2 im Game Pass: Kommt das Spiel ins Abo von Xbox?

Kingdom Come Deliverance 2 ist in aller Munde. Ob das Spiel im Game Pass von Microsoft erscheint, klären wir im folgenden Artikel.

Erscheint Kingdom Come Deliverance 2 im Game Pass? Das Mittelalter-Rollenspiel von Entwickler Warhorse Studios ist am 04. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen. Bei der Fachpresse kommt es sehr gut an. Auch MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist sehr angetan.

Besonders auf der Xbox sowie dem PC stellt sich die Frage, ob das Spiel im Abo vom Game Pass enthalten ist.

Die kurze Antwort lautet: aktuell leider nicht.

In Zukunft könnte sich das aber noch ändern, einen Hinweis darauf gibt die Historie des Vorgänger-Spiels aus dem Jahr 2018.

Aktuell müsst ihr den Vollpreis bezahlen: Wollt ihr Kingdom Come Deliverance 2 spielen, kommt ihr gerade nicht darum herum, Geld auszugeben. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte das Spiel aber noch im Game Pass landen.

So geschah es nämlich bei Kingdome Come Deliverance 1, das in der Vergangenheit bereits im Abo verfügbar war, mittlerweile aber wieder daraus verschwunden ist. Ihr könnt den Erstling in seiner Standard-Version aber weiterhin über den Game Pass erwerben, mit einem Abo zahlt ihr statt 29,99 € nur 23,99 €. Zur Erinnerung: Das Abo selbst kostet im Monat normal 11,99 €, die Ultimate-Version 17,99 €.

Kingdom Come Deliverance 2 ist zum Release also nur zum Vollpreis erhältlich. Hier seht ihr, wie viel das Rollenspiel auf den verschiedenen Plattformen kostet (Standard-Version):

PC (Steam): 59,99 €

Xbox: 69,99 €

PS5: 69,99 €

Neben den Standard-Versionen gibt es zusätzlich eine Gold-Edition und eine Collector’s Edition. Sie sind entsprechend teurer, enthalten aber auch einige Goodies und Zugang zum Erweiterungspass. Alles Weitere zum Release findet ihr auf MeinMMO: Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Release, Spielzeit, Reviews und was ihr noch wissen müsst